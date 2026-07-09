Более 5 тысяч человек погибли в Германии из-за жары

В Германии с начала года зафиксировано 5 120 смертей, связанных с жарой. Большинство из них пришлось на конец июня, когда средненедельная температура превышала +20°С, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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По данным управления по вопросам общественного здравоохранения Германии, около 4 270 умерших — люди в возрасте 75 лет и старше. Женщин умерло больше, чем мужчин — главным образом потому, что они составляют большую долю среди очень пожилых людей.

Программа ЕС для наблюдения за Землей Copernicus сообщала, что в Западной Европе был зафиксирован самый жаркий июнь за всю историю наблюдений: температура в прошлом месяце в среднем достигала +20,74°С. С 20 по 28 июня во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах умерли более 4 700 человек.

Аномальная жара также ожидается на этой неделе в Турции. Жаркая погода привела к масштабным лесным пожарам в Европе. Метеорологи считают, что одним из факторов повышения температуры воздуха в отдельных районах планеты стало начало рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане.

Ранее стало известно, что аномальная жара снова накроет Казахстан.