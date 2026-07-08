Аномальная жара снова накроет республику

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтов на западе, северо-западе страны пройдут дожди с грозами, градом, временами сильный дождь и усиление шквалистого ветра.

9 июля на востоке страны еще сохранятся дожди с грозами, временами сильный дождь, затем установится погода без осадков.

В горных районах юга, юго-востока страны также сохраняются кратковременные дожди с грозами. А на остальной части территории ожидается сухая жаркая погода.

Температурный фон в дневные часы достигнет критерии сильной и очень сильной жары: на западе, на юго-востоке повышение до +33+42°С, на северо-западе, севере, в центре +32+40°С, на юге до +38+45°С, на востоке до +30+38°С.

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