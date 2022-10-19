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Экономика

Более 50 международных компаний перебазируются из России в Казахстан

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью журналистам в Мажилисе сообщил, что в данное время из России в Казахстан перебазируется 56 международных компаний, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации Алихана Смаилова, полная договоренность о релокации достигнута с компаниями InDriver, Fortescue, Marubeni. В целом в данное время ведутся переговоры с 300 компаниями.  

«На сегодня 56 компаний из 300 изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан. С ними мы сейчас ведем предметную работу по условиям, по времени и по месту их релокации. Часть компаний уже приняла положительные решения и уже, можно сказать, релоцировали свои офисы», - сказал Смаилов.

Глава кабмина уточнил, что под релокацией подразумевается перенос производства и региональных офисов.

«Наша задача - максимально привлечь именно их производственные мощности. Для этого у нас есть инструменты, которые действуют и для отечественных, и для иностранных инвесторов, в рамках нашего инвестиционного законодательства – это инвестиционное соглашение, определенные налоговые преференции, регуляторные преференции. Ну и плюс поддержка со стороны местных исполнительных органов в части инфраструктуры», − отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что релокация должна происходить по всему Казахстану.

«Президент сказал, что не надо концентрировать их именно в Алматы, поскольку там и так возможности и пространство уже ограничены, а нужно размещать их вокруг Алматы. Ну и те, которые хотят работать ближе к Алмате с тем, чтобы создавать налоговую базу для Алматинской области. Но вместе с тем, естественно, компании, которые открывают свои производства, они открывают, где им это удобно и экономически целесообразно. То есть там, где есть соответствующая сырьевая база, там, где есть более легкий доступ к своим целевым рынкам. Это могут быть не только Казахстан, но и рынки соседних стран. Поэтому, исходя из этих разных соображений, маркетинговых, производственных, технологических, они выбирают место релокации, локации своего производства уже конкретно в какой точке Казахстана им лучше открыть. Поэтому это все зависит, непосредственно, от специфики той или иной компании», - разъяснил Смаилов.

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