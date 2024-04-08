Более 553 тонн гумпомощи собрано волонтерами для пострадавших от паводков

Паводки
81
Гульмира Кунапия
корреспондент

Волонтеры продолжают работать в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской областях, области Абай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Они оказывают помощь пострадавшим в пунктах эвакуации, укрепляют береговые линии, работают в пунктах сбора гуманитарной помощи. В общей сложности, в регионах задействовано около 25 тысяч волонтеров.

В городах Алматы, Астана, Шымкент, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, области Жетысу собрано более 553,4 тонн гуманитарной помощи. Из них более 370 тонн уже доставлено в регионы.

8500 актюбинских добровольцев круглосуточно ведут работу по сбору гуманитарной помощи, помогают в развозке вещей и продуктов из пунктов сбора в эвакопункты, обеспечивают горячим питанием сотрудников экстренных служб.
Более 300 волонтеров Акмолинской области оказали помощь в эвакуации 700 человек, организации питания сотрудникам ДЧС, рабочим.

В ЗКО работают более 4 тысяч волонтеров. 400 автоволонтеров помогают в эвакуации населения. Информационно-разъяснительной работой на подтопленных территориях занимаются 500 волонтеров.

В мероприятиях в Костанайской области задействованы около 3 тысячи волонтеров. Они проводят подворовой обход улиц с целью предупреждения об эвакуации, проводят работы по укреплению дамб, возведению арыков и отводов каналов воды, занимаются обеспечением гуманитарной помощи.

В Атырауской области штаб волонтеров работает в режиме 24/7. К работам по подготовке плотин привлечено около 5000 волонтеров. В эвакуации жителей Жылыойского района участвуют 150 автоволонтеров.

Из Туркестанской области в Актюбинскую область направлено 30 тонн гуманитарной помощи. Задействовано около 1000 волонтеров.

В Алматинской области при помощи волонтеров собрано более 117 тонн гуманитарной помощи.

В Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую области из столицы направлено 250 тонн гуманитарной помощи. Сбором занимаются 30 волонтерских организаций, всего 500 человек.

Из Кызылординской области в Актюбинскую область направлено 112 тонн помощи с продуктами питания, одеждой, гигиеническими средствами, медикаментами, строительными материалами.

В СКО фронт-офис волонтёрства и волонтёрское движение «Помощь рядом» активно сотрудничают с ДЧС по подготовке населения к возможным подтоплениям. Проводятся обход потенциально опасных мест, инструктажи с жителями и распространение информационных материалов о действиях в случае паводка.

#регионы #паводки #волонтеры #гуманитарная помощь #жители

Популярное

Все
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Тридцать вдохновляющих историй
Креативная идея позволит противостоять «пластиковому загрязнению»
Казахстанка Анастасия Городко победила на первенстве планеты в Италии
Закон Республики Казахстан
Ей покорились металл и камень
В Шымкенте медики учатся оперировать сложные пороки сердца
Пятая часть производимого в мире продовольствия выбрасывается
Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана круглосуточно помогают бороться с паводками
К 2100 году рождаемость в мире критически упадет
Ученые ищут способ ранней диагностики деменции
Бизнесмены откликнулись на призыв
Цены на какао – на историческом максимуме
Во всех домах дружбы каждый день собирается гуманитарная помощь
Общая беда сплотила жителей Северного Казахстана
Почти полторы сотни врачей узких специальностей не хватает в Туркестанской области
Пришла весна – клещи проснулись
В очередной раз монополисты на день приостановили подачу электричества в многострадальный жилой комплекс «Асыл Арман»
Волонтеры Алматинской области отправили пострадавшим от паводков 60 тонн гуманитарной помощи
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
Как планируют развивать Мангистаускую область
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Ушел из жизни человек, которому Всевышний дважды даровал жизнь
Темные переулки Алматы как бы стали светлее и безопаснее благодаря Lightman
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Китае
Во время боя на турнире MMA в Актау скончался спортсмен - видео
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Бишимбаев подтвердил в суде наличие интимного видео с его женой
Суд присяжных в Петропавловске рассмотрит дело блогеров, обвиняемых в вымогательстве
Пострадавшим от паводков отсрочат кредиты - АРРФР
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Германии из-за схожести с символом нацизма
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Село затопило в Алматинской области
Поселок в Актобе: поднимается уровень воды в реке Каргалы
В Актюбинской области подтоплено более тысячи жилых домов
Рэпер Morgenshtern отправит гумпомощь в Костанайскую область

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]