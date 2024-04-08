Более 553 тонн гумпомощи собрано волонтерами для пострадавших от паводков

Волонтеры продолжают работать в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской областях, области Абай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

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Они оказывают помощь пострадавшим в пунктах эвакуации, укрепляют береговые линии, работают в пунктах сбора гуманитарной помощи. В общей сложности, в регионах задействовано около 25 тысяч волонтеров.

В городах Алматы, Астана, Шымкент, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, области Жетысу собрано более 553,4 тонн гуманитарной помощи. Из них более 370 тонн уже доставлено в регионы.

8500 актюбинских добровольцев круглосуточно ведут работу по сбору гуманитарной помощи, помогают в развозке вещей и продуктов из пунктов сбора в эвакопункты, обеспечивают горячим питанием сотрудников экстренных служб.

Более 300 волонтеров Акмолинской области оказали помощь в эвакуации 700 человек, организации питания сотрудникам ДЧС, рабочим.

В ЗКО работают более 4 тысяч волонтеров. 400 автоволонтеров помогают в эвакуации населения. Информационно-разъяснительной работой на подтопленных территориях занимаются 500 волонтеров.

В мероприятиях в Костанайской области задействованы около 3 тысячи волонтеров. Они проводят подворовой обход улиц с целью предупреждения об эвакуации, проводят работы по укреплению дамб, возведению арыков и отводов каналов воды, занимаются обеспечением гуманитарной помощи.

В Атырауской области штаб волонтеров работает в режиме 24/7. К работам по подготовке плотин привлечено около 5000 волонтеров. В эвакуации жителей Жылыойского района участвуют 150 автоволонтеров.

Из Туркестанской области в Актюбинскую область направлено 30 тонн гуманитарной помощи. Задействовано около 1000 волонтеров.

В Алматинской области при помощи волонтеров собрано более 117 тонн гуманитарной помощи.

В Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую области из столицы направлено 250 тонн гуманитарной помощи. Сбором занимаются 30 волонтерских организаций, всего 500 человек.

Из Кызылординской области в Актюбинскую область направлено 112 тонн помощи с продуктами питания, одеждой, гигиеническими средствами, медикаментами, строительными материалами.

В СКО фронт-офис волонтёрства и волонтёрское движение «Помощь рядом» активно сотрудничают с ДЧС по подготовке населения к возможным подтоплениям. Проводятся обход потенциально опасных мест, инструктажи с жителями и распространение информационных материалов о действиях в случае паводка.