Какие услуги можно получить через приложение Enbek HR

Через мобильное приложение доступен целый ряд услуг и сервисов портала трудовых ресурсов hr.enbek.kz , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Мобильное приложение Enbek HR было запущено в прошлом году, чтобы облегчить работникам доступ к функционалу портала трудовых ресурсов hr.enbek.kz. Его скачали 56,6 тыс. пользователей. На сегодня через мобильное приложение доступен целый ряд услуг и сервисов портала.

Кроме возможности подписания трудового договора, работник может просмотреть свои трудовые договоры, зарегистрированные в единой системе учета трудовых договоров работодателями, получить из неё справку с места работы или актуализировать сведения по трудовому договору (расторжение, удаление, корректировка – при прикреплении подтверждающих документов).

Также можно выгрузить электронную трудовую книжку, сформированную на основе зарегистрированных в единой системе учета трудовых договоров, дать согласие для потенциального работодателя на ознакомление с личными данными (в сервисе «Личное дело работника»).

Работник, занятый во вредных условиях труда, может прямо в мобильном приложении проверить наличие права на специальную социальную выплату и предварительно рассчитать ее сумму.

Кроме того, в мобильном приложении Enbek HR работник получает push-уведомления в режиме онлайн, что позволяет быть осведомленным о всех действиях, производимых с трудовыми договорами и оперативно реагировать.

Приложение Enbek HR активно развивается и скоро будут доступны новые функционалы. Оно доступно для скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play.