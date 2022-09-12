Более 60 млн тенге собрали для пострадавших от пожаров представительства АНК

Ассамблея народа Казахстана продолжает гуманитарную акцию в помощь жителям Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz.

В акции принимают участие этнокультурные объединения, представители разных этносов, общественных структур АНК – центры волонтерства, Советы матерей, советы общественного согласия, этномедиаторы, РОО «Ассамблея жастары», Ассоциация предпринимателей АНК, в Ассоциация кафедр АНК «Шанырақ».

Сбор помощи прошел в 40 домах дружбы во всех регионах.

Непосредственно на месте работу волонтеров АНК координировал руководитель РОО «Асамблея жастрары» Джумурбаев Тимур.

По данным на 9 сентября все региональные представительства АНК собрали и перечислили денежные средства на общую сумму 60 031 276 тенге.

В том числе было направлено более 243 тонн гуманитарной помощи, добавили в АНК.