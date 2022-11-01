Более 8 тонн стирального порошка известных марок подделали в Туркестане

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресекли деятельность подпольного цеха в Туркестане по изготовлению контрафактной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Данный факт зарегистрировали по статье 222 части 1 УК РК "Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара".

В результате полицейские установили четырех мужчин, в том числе организатора изготовления контрафактной продукции. Трое из них являются жителями Туркестана, один – гражданин Узбекистана.

При обыске во дворе дома оперативники обнаружили порошкообразное вещество, расфасованное в мешки по 40 кг, в количестве около 200 штук.

Кроме того, изъяты электронные весы, машинки для запайки и другие вещественные доказательства. Общий вес порошкообразного вещества составил более 8 тонн.

Установлено, что мужчины расфасовывали порошок в полиэтиленовые пакеты, подделывая известные марки стиральных порошков, таких как "Ariel", "Миф", "Tide" и "Persil".

Собранные материалы подготовлены для передачи в ДЭР по Туркестанской области для дальнейшего принятия процессуального решения, добавили в полиции.