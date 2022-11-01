Кто заплатит за заказ?

Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях.

Напомним, с июля прошлого года в системе дополнительного образования Казахстана произошел настоящий прорыв. Впервые в стране возможность посещать частные творческие кружки и спортивные секции представилась всем желающим. Обучение детей стало оплачивать государство, родители несли затраты исключительно на экипировку. Для этого запус­тили платформу artsport.edu.kz, где аккумулировались заявки от поставщиков услуг, то есть руководителей кружков и секций, а также родителей, желающих получить для своих чад бюджетные места.

Но если при старте программы в Костанайской области ощущался явный дефицит как секций, так и желающих посещать их детей, то сейчас ситуация изменилась с точностью до наоборот: и первых, и вторых стало настолько много, что бюджет уже не в силах удовлетворить потребности ни поставщиков услуг, ни их потенциальных получателей.

Вот пример. Первый транш в сумме около 200 млн тенге на финансирование этой программы по спортивному направлению был выделен в июне 2021-го. И этих денег с лихвой хватило на оплату занятий детей в частных секциях до конца года, то есть на шесть месяцев. В текущем году потребовалось почти в 2,5 раза больше денег. Но выделенных более чем 500 млн тенге, которые изначально планировали распределить на весь год, хватило только на полгода. В итоге перед поставщиками образовалась задолженность.

– Проблема в том, что кнопка «Стоп» в программе заработала слишком поздно, в конце марта. До этого времени заявки от родителей шли и шли, и мы не имели права их не принимать. Вот и получилось, что выделенные деньги быстро закончились. Ведь изначально, когда мы планировали бюджет программы, мы не рассчитывали на такой наплыв желающих. Мы опирались примерно на то количество детей, которое занималось в прошлом году. Сейчас частные спортивные секции за счет бюджета посещают 6 002 ребенка, и еще 2 000 детей стоят в очереди. Программа их не пускает, потому что нет денег. И это правильно. Лучше пусть дети стоят в очереди, и, когда начнется финансирование, они уже будут знать, что их место оплачено государством, чем ситуация, когда дети занимаются, поставщики работают, а мы не можем оплатить, потому что у нас нет денег, – высказала свою точку зрения заместитель руководителя управления спорта Костанайской области Елена Киреева.

Интерес к творческим кружкам в частном секторе у костанайцев вырос так же быстро и непредсказуемо, как и в случае со спортивными секциями. В итоге с июля этого года дети занимаются в долг. Причем в творческом блоке сумма долга на треть больше, чем в спорте. Частные кружки в Костанайской области несколько популярнее секций. В них стабильно обучаются 7 800 детей. Но, как и в спорте, есть еще целая очередь желающих заниматься творчеством. Вот только платить за них пока нечем.

– Нам не хватает 680 миллионов тенге, чтобы закрыть долг, образовавшийся перед поставщиками с июля этого года, и оплатить обучение детей за ноябрь и декабрь. Мы надеемся, что в нояб­ре полностью рассчитаемся. Во всяком случае допфинансирование программы по творческому направлению в сумме 375 миллионов тенге уже одобрено на сессии областного маслихата. Как только мы получим эти деньги, сразу ликвидируем образовавшуюся задолженность. Остаток недостающей суммы обещают выделить из резерва Правительства, – разъяснила заместитель руководителя управления культуры Костанайской области Лау­ра Успанова.

Точно таким же образом решить проблему планируют и в управлении спорта. Бюджетную заявку на 272 млн тенге утвердили на сессии облмаслихата. Еще 273 млн тенге ждут в виде софинансирования из республики.

На год грядущий управления спорта и культуры запрашивают уже более внушительную сумму – по 3–3,5 млрд тенге. Такой расчет сделан исходя из того количества бюджетных мест, которые готовы предоставить поставщики. В случае со спортивным направлением – это 14 122 места. Если эти заявки одобрят, то бесплатно заниматься в частных кружках и секциях смогут вдвое больше детей.

Но вот в чем вопрос: целесообразно ли вкладывать такие огромные деньги в развитие частных студий и школ, если в регионе имеются государственные?

– В Костанайской области функ­ционируют 30 спортивных школ. Их общий годовой бюджет составляет 4 миллиарда тенге. Там тоже дети занимаются бесплатно, и их гораздо больше – 20 740 человек. Понимаете, какая разница? По спортивным школам тоже есть большие потребности в финансировании: нужны и ремонты, и новый спортивный инвентарь.

Конечно, это здорово, что появилась новая программа, благодаря которой дети могут посещать частные кружки и секции бесплатно. Но когда мы начинаем соизмерять, то хотелось бы, чтобы основной поток финансирования у нас все-таки был направлен в государственные спортивные школы, на строительство дополнительных спортивных объектов, чтобы наши дети не на арендованных базах занимались, а на собственных, – резюмировала Елена Киреева.