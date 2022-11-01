Общество Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях 1 ноября 2022 г. 0:15 Валентина Мелехова Кто заплатит за заказ? Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях. Напомним, с июля прошлого года в системе дополнительного образования Казахстана произошел настоящий прорыв. Впервые в стране возможность посещать частные творческие кружки и спортивные секции представилась всем желающим. Обучение детей стало оплачивать государство, родители несли затраты исключительно на экипировку. Для этого запустили платформу artsport.edu.kz, где аккумулировались заявки от поставщиков услуг, то есть руководителей кружков и секций, а также родителей, желающих получить для своих чад бюджетные места. Но если при старте программы в Костанайской области ощущался явный дефицит как секций, так и желающих посещать их детей, то сейчас ситуация изменилась с точностью до наоборот: и первых, и вторых стало настолько много, что бюджет уже не в силах удовлетворить потребности ни поставщиков услуг, ни их потенциальных получателей. Вот пример. Первый транш в сумме около 200 млн тенге на финансирование этой программы по спортивному направлению был выделен в июне 2021-го. И этих денег с лихвой хватило на оплату занятий детей в частных секциях до конца года, то есть на шесть месяцев. В текущем году потребовалось почти в 2,5 раза больше денег. Но выделенных более чем 500 млн тенге, которые изначально планировали распределить на весь год, хватило только на полгода. В итоге перед поставщиками образовалась задолженность. – Проблема в том, что кнопка «Стоп» в программе заработала слишком поздно, в конце марта. До этого времени заявки от родителей шли и шли, и мы не имели права их не принимать. Вот и получилось, что выделенные деньги быстро закончились. Ведь изначально, когда мы планировали бюджет программы, мы не рассчитывали на такой наплыв желающих. Мы опирались примерно на то количество детей, которое занималось в прошлом году. Сейчас частные спортивные секции за счет бюджета посещают 6 002 ребенка, и еще 2 000 детей стоят в очереди. Программа их не пускает, потому что нет денег. И это правильно. Лучше пусть дети стоят в очереди, и, когда начнется финансирование, они уже будут знать, что их место оплачено государством, чем ситуация, когда дети занимаются, поставщики работают, а мы не можем оплатить, потому что у нас нет денег, – высказала свою точку зрения заместитель руководителя управления спорта Костанайской области Елена Киреева. Интерес к творческим кружкам в частном секторе у костанайцев вырос так же быстро и непредсказуемо, как и в случае со спортивными секциями. В итоге с июля этого года дети занимаются в долг. Причем в творческом блоке сумма долга на треть больше, чем в спорте. Частные кружки в Костанайской области несколько популярнее секций. В них стабильно обучаются 7 800 детей. Но, как и в спорте, есть еще целая очередь желающих заниматься творчеством. Вот только платить за них пока нечем. – Нам не хватает 680 миллионов тенге, чтобы закрыть долг, образовавшийся перед поставщиками с июля этого года, и оплатить обучение детей за ноябрь и декабрь. Мы надеемся, что в ноябре полностью рассчитаемся. Во всяком случае допфинансирование программы по творческому направлению в сумме 375 миллионов тенге уже одобрено на сессии областного маслихата. Как только мы получим эти деньги, сразу ликвидируем образовавшуюся задолженность. Остаток недостающей суммы обещают выделить из резерва Правительства, – разъяснила заместитель руководителя управления культуры Костанайской области Лаура Успанова. Точно таким же образом решить проблему планируют и в управлении спорта. Бюджетную заявку на 272 млн тенге утвердили на сессии облмаслихата. Еще 273 млн тенге ждут в виде софинансирования из республики. На год грядущий управления спорта и культуры запрашивают уже более внушительную сумму – по 3–3,5 млрд тенге. Такой расчет сделан исходя из того количества бюджетных мест, которые готовы предоставить поставщики. В случае со спортивным направлением – это 14 122 места. Если эти заявки одобрят, то бесплатно заниматься в частных кружках и секциях смогут вдвое больше детей. Но вот в чем вопрос: целесообразно ли вкладывать такие огромные деньги в развитие частных студий и школ, если в регионе имеются государственные? – В Костанайской области функционируют 30 спортивных школ. Их общий годовой бюджет составляет 4 миллиарда тенге. Там тоже дети занимаются бесплатно, и их гораздо больше – 20 740 человек. Понимаете, какая разница? По спортивным школам тоже есть большие потребности в финансировании: нужны и ремонты, и новый спортивный инвентарь. Конечно, это здорово, что появилась новая программа, благодаря которой дети могут посещать частные кружки и секции бесплатно. Но когда мы начинаем соизмерять, то хотелось бы, чтобы основной поток финансирования у нас все-таки был направлен в государственные спортивные школы, на строительство дополнительных спортивных объектов, чтобы наши дети не на арендованных базах занимались, а на собственных, – резюмировала Елена Киреева.