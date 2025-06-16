В Комитете по защите прав потребителей Минторговли подвели итоги работы за пять месяцев текущего года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С января по май 2025 года Комитет по защите прав потребителей Минторговли совместно с территориальными департаментами провёл масштабную работу по восстановлению нарушенных прав граждан. За указанный период казахстанцам возвратили более 881,3 миллиона тенге, сообщает Kazpravda.kz

Жалобы в основном касались некачественных товаров (автомобили, косметика, мобильные телефоны); услуг (санаторно-курортное обслуживание, общественное питание, фитнес, туризм); нарушений в сфере недвижимости (несвоевременная передача, отсутствие оформления).

Так, в Алматы предотвращена незаконная перепродажа недвижимости стоимостью 215 млн тенге третьему лицу — права покупателя восстановлены. В Карагандинской области обеспечена передача квартиры стоимостью 33,5 млн тенге, не предоставленной в течение 45 дней. В Семее привлечено к ответственности заведение общепита, не исполнившее заказ и не оформившее потребительский уголок.

В Актюбинской области по искам к туроператорам в досудебном и судебном порядке взыскано 6,6 млн тенге.

В Павлодарской и Жетысуской областях защищены интересы десятков потребителей: возвращено 10,8 млн тенге по навязанным кредитам за косметику и 7,2 млн тенге — за недоставленные смартфоны.

В Туркестанской области возмещено 1,2 млн тенге за несостоявшийся тур в Дубай; в Шымкенте - компенсации за фитнес-услуги в не соответствующих помещениях.

Даже в случае с некачественной игрушкой стоимостью 700 тенге гражданин добился справедливости.