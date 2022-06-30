Фото: polisia.kz
Общество
Более двух тысяч единиц похищенного в январе оружия еще не изъято – МВД
Диасов Ораз
корреспондент

Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов на брифинге в СЦК сообщил, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию похищенного в ходе массовых беспорядков оружия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия. Всего 2 113 единиц. В их числе 1 300 единиц гражданского оружия и 813 единиц табельного», – сообщил Адилов.

На сегодня полицейские установили и изъяли из незаконно оборота 1 640 единиц оружия и более 41 тыс. боеприпасов. В их числе: 10 гранатометов, 6 пулеметов, 164 автомата, 362 пистолета, 235 единиц травматического и газового оружия, 78 штук холодного оружия. Только за последние 2 недели изъято более 50 единиц оружия. Всего ликвидировано свыше 120 их схронов.

Он призвал граждан к добровольной сдаче оружия.  

«В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 212 единиц оружия. Ни один из них не привлечен к уголовной либо другой ответственности», –резюмировал спикер.

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