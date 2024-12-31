Свыше половины жалоб финпотребителей связано с услугами банков – АРРФР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Доля обращений в финрегулятору со стороны клиентов банков составила 58,3%. Об итогах работы в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг на 1 декабря 2024 года рассказали в АРРФР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

В ноябре 2024 года деятельность АРРФР по вопросам защиты прав потребителей в основном была связана с рассмотрением обращений заемщиков об оказании содействия в реструктуризации задолженности по потребительскому займу и принятием мер для снижения их долговой нагрузки.

В ноябре 2024 года Агентством рассмотрено 13 481 обращение физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций и коллекторских агентств, что на 8,8% больше, чем в октябре 2024 года.

Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор – 58,3% от общего количества обращений. Обращения по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, составили 29,4% от общего количества, субъектов страхового рынка – 1,1%, без указания наименования финансовой организации – 3,1%, коллекторских агентств – 4,7%, иных организаций –3,4%.