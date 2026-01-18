Разрушены тысячи домов, десятки тысяч человек ждут эвакуации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сильнейшие наводнения на фоне обильных осадков затронули три страны на юге Африки. Как сообщает Associated Press, более ста человек погибли в ЮАР, Мозамбике и Зимбабве.

Местные синоптики предупреждают, что дожди в регионе продолжатся, что грозит новыми разрушениями.

Больше всего пострадал Мозамбик, где наводнения затронули более 200 тыс. человек. Разрушены тысячи домов, десятки тысяч человек ждут эвакуации.

Отмечается, что сезон дождей в этом году оказался особенно неблагоприятным. В Мозамбике с конца прошлого года скончались уже 103 человека, но местные власти отмечают, что в этой статистике и люди, погибшие от ударов молний, и утонувшие при наводнении, и жертвы обрушения инфраструктуры, и умершие от холеры.

Это небогатую страну также ждет продуктовый кризис из-за общего неблагоприятного финансового положения и последствий нескольких циклонов. От воды пострадало более 70 тыс. га сельхозугодий.

В соседней ЮАР погибли не менее 30 человек. В Зимбабве - не менее 70.

Также удар стихии ощутили остров Мадагаскар, Малави и Замбия.

Американская Система раннего предупреждения об опасности голода сообщает, что наводнения грозят, по меньшей мере, семи странам на юге Африки. Предположительно это происходит из-за климатического явления Ла-Нинья, которое возникает каждые несколько лет в результате колебаний температуры океана в экваториальной полосе Тихого океана. Оно приносит сильные осадки на юго-восток Африки.