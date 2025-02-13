Более ста тысяч безработных получили выплаты из Госфонда соцстрахования

По состоянию на 1 февраля 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 106 тыс. человек, при этом 31,2 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Минтруда и соцзащиты РК

Общая сумма выплат составила 9,4 млрд тенге.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

- в течение одного дня карьерный центр по месту жительства заявителя предложит вакансии;

- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник центра).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).