Более ста тысяч безработных получили выплаты из Госфонда соцстрахования

По состоянию на 1 февраля 2025 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 106 тыс. человек, при этом 31,2 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда
Общая сумма выплат составила 9,4 млрд тенге.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник центра).
Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).