Более тысячи должников по алиментам привлечены к ответственности в Казахстане

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По состоянию на 1 июля долг 253 тысяч недобросовестных родителей перед 367 тысячами детей достиг 19 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях защиты интересов детей органы прокуратуры, в пределах своих полномочий, принимают меры по выявлению скрытых заработков и привлечению должников к установленной законом ответственности.

Столичная прокуратура выявила 170 злостных алиментщиков, которые скрывали на электронных кошельках свои деньги на сумму более 350 млн тенге.

По фактам уклонения от уплаты алиментов начато 30 досудебных расследований, после чего была погашена задолженность на 45 млн тенге.  

По результатам рассмотрения уголовных дел 7 должников приговорены к ограничению свободы и общественным работам. 2 дела прекращены за примирением, еще 20 дел расследуются полицией, 1 рассматривается судом.

В целом, с начала года мерами прокурорского надзора защищены права 15,5 тысяч детей, судоисполнители взыскали в их пользу более 2,3 млрд тенге долгов по алиментам.

К уголовной и административной ответственности привлечены 1,7 тысяч должников, уклонявшихся от уплаты алиментов.

 

 

#дети #прокуратура #алименты

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