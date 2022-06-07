Болевые точки медицины

В рамках поручения Главы государства Западно-Казахстанскую область посетила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

График рабочей поездки в регион был максимально плотным. За два дня главный врач страны встретилась с населением и медицинской общественностью, посетила ряд медучреждений Уральска, а также наиболее отдаленных Бокейординского и Жангалинского районов, провела личный прием граж­дан и ответила на вопросы журналистов.

На совещании с участием акима области Гали Искалие­ва руководителю ведомства был представлен План мероприятий по модернизации и повышению качества, доступности медицинских услуг региона на 2022–2024 годы, а также озвучены актуальные проблемы отрасли. По словам внештатного советника акима области по вопросам здравоохранения Ляйли Бекжановой, аудит, проведенный в конце прошлого года независимыми экспертами, выявил увеличение онкологических больных на стадиях запущенности (III–IV), рост числа детей с врожденными пороками развития, отток пациентов за получением медицинской помощи в ближнее и дальнее зарубежье, долгое ожидание западноказахстанцами квоты в республиканские медицинские центры, снижение ключевых показателей в системе здравоохранения.

Несмотря на то что только в прошлом году приобретено медицинское оборудование за счет трансфертов общего характера и средств местного бюджета на 63,2 млрд тенге, его общий износ составляет более 80%. Ввиду отсутствия необходимого оборудования врачи ограничены в возможности практиковать, применять профессиональные навыки. По этой же причине возмещение за оказанные услуги в рамках ГОБМП и ОСМС производится не в полном объеме. Таким образом, сфера недофинансируется как из республиканского, так и из местного бюджета.

– Наряду с определенными достижениями есть задачи, требующие скорейшего разрешения, – отметила министр на встрече с общественнос­тью региона. – Нам необходимо консолидировать усилия всего профессионального и гражданского сообщества по выработке эффективных решений, которые повысят качество и доступность медицинской помощи населению страны.

Несмотря на принимаемые меры, медицина области по-прежнему испытывает дефицит кадров. На сегодня он составляет 271 штатную единицу. В прошлом году в ЗКО по распределению направлено 69 выпускников медицинских вузов, из них 51 интерн и 18 резидентов.

Отдельно министр остановилась на сельском здравоохранении:

– В ЗКО 372 сельские организации здравоохранения, до 2025 года планируется строи­тельство и открытие еще 46 объектов. Органам местной исполнительной власти необходимо принять меры по улучшению инфраструктуры медицинских организаций на селе, а также направить усилия на их материально-техническое оснащение. Для обеспечения доступности медицинской помощи в отдаленных селах широко используется потенциал передвижных медицинских комплексов. В вашем регионе функционируют 11 ПМК, которые в первом квартале этого года совершили выезды в 69 сельских населенных пунктов, предоставив медуслуги около 17 тысячам человек.

На встречах с министром поднимались вопросы повышения эффективности системы ОСМС, качества оказания медуслуг на уровне поликлиник.

– Многие вопросы могут решаться на уровне участкового врача, – подчеркнула министр. – Если западно­казахстанцы уезжают на лечение в Россию, значит, здесь не могут достучаться до врачей. Не все зависит от обеспечения оборудованием. Нужно менять отношение к пациентам, чтобы не запус­кать болезни.

В апреле западноказах­станцев потрясла новость о смерти двух рожениц с разницей в три дня. Журналисты поинтересовались, как проходит проверка этих фактов, каковы показатели региона по этому направлению.

– Рост младенческой и материнской смертности был связан с коронавирусной инфекцией и отмечался по всей республике. По ЗКО в 2021 году показатель материнской смертности увеличился в 3,2 раза и составил 63,2 на 100 тыс. родившихся живыми. В этом году в целом по республике идет снижение в целом на 50% материнской смертности. К сожалению, в вашем регионе зарегистрировано две материнской смертности, по итогам пяти месяцев текущего года показатель составил 41,0 на 100 тыс. родившихся живыми. В обоих случаях акушерские осложнения являются основной причиной. Министерством направлена специально созданная группа для полной экспертизы материнской смертности в ЗКО и оценки качества медицинской помощи, оказываемой беременным и роженицам в регионе. Результаты будут озвучены, – сообщила Ажар Гиният.

По ее словам, в течение двух дней директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава проводит мониторинг медицинских организаций отдаленных населенных пунктов с целью оказания консультативно-методической помощи медицинским работникам в регионах.