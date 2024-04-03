Большая вода: медики рассказали о эпидситуации в стране

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

В Казахстане планируют усилить контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в подтопленных населенных пунктах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Под председательством вице-министра Айжан Есмагамбетовой состоялось заседание оперативного штаба.

«С докладами выступили руководители территориальных департаментов санитарно-эпидемиологического контроля. По их информации ведется мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации в подтопленных населенных пунктах. Мониторинг показал случаи подтопления медицинских организаций, где расположены склады хранения вакцин, не зарегистрировано, условия хранения соблюдаются», - говорится в сообщении.

Есмагамбетова дала поручения комитету и его территориальным департаментам усилить контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в данных регионах, в том числе проводить мониторинг за объектами водоснабжения, скотомогильниками, сибиреязвенными захоронениями, септиками и кладбищами.

#паводки #Минздрав #вода #медики #санэпидситуация

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