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Больше денег – больше возможностей
Михаил Тё, Жамбылская область

Что делается для привлечения инвестиций и насколько они оживляют экономическую жизнь региона?

Инвестиции – кислород экономики. Тем более важно, когда они вкладываются в несырьевой сектор и сферу переработки. Что в области делается в этом направлении? Какие есть проблемы?

– Наши двери открыты как для отечественных предпринимателей, так и для зарубежных, – отмечает глава регионального управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев. – В поисках потенциальных инвесторов за рубежом мы делаем запросы в посольства нашей страны через Министерство иностранных дел. К примеру, в настоящее время ищем тех, кто мог бы заняться поиском новых месторождений полезных ископаемых, проектами в сферах туризма и сельского хозяйства, а также энергетики, включая возоб­новляемые источники.

В прошлом году успешно реализован ряд проектов по переработке золотосодержащей руды, молока, рыбы, хранению овощей, производству ветеринарных препаратов, строительных материалов, кондитерских изделий, минеральных удобрений…

На днях был презентован проект по кучному выщелачиванию медных руд в Мойынкумском районе на территории месторож­дения Шагала. Планируемая мощность предприятия – 5 млн тонн руды в год. В Сарысуском районе будет построен цементный завод мощностью 200 тыс. тонн в год. Расширяется производство циа­нида натрия.

Отдельно стоит упомянуть крупный проект в сфере возобновляемых источников энергии ZKS. Он предполагает строительство ряда ветряных и солнечных электростанций и состоит из двух этапов. На первом, который планируется реализовать до 2023 года, намечено введение возобновляемых источников энергии мощностью 900 МВт. На втором этапе ожидается увеличение мощности до 2 ГВт.

Отметив высокий потенциал природных ресурсов Жамбылской области, инвесторы попросили руководство региона оказать содействие в выделении земельного участка под строительство.

– В 2022–2025 годах будет реа­лизовано 75 инвестиционных проектов. Общая стоимость инвестиций составит 2 триллиона тенге, – проинформировал Аспандияр Сейсебаев.

Проекты реализуются преимущественно в обрабатывающей промышленности (35) и сельском хозяйстве (25). Кроме того, предполагается, что 7 проектов на сумму 89,4 млрд тенге будут запущены в сфере возобновляемых источников энергии и 6 на сумму 692,5 млн тенге – в рыбной отрасли.

К сожалению, пока меньше всего инвесторы вкладываются в развитие туристического кластера – запланировано всего 2 проекта общей стоимостью 10,9 млрд тенге. А ведь отрасль имеет огромный потенциал. У региона богатая история, есть масса памятников археологии, которыми особенно интересуются иностранные туристы и отечественные любители старины.

К тому же регион обладает прекрасными природными зонами, где можно культивировать экологический и спортивный виды туризма.

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