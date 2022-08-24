Есть над чем задуматься

Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку, причем три из них – повторно. Проблемные моменты и новшества, которые грядут в системе образования, разобрали на традиционной августовской конференции.

Напомним, аттестация объектов образования РК была возобновлена в конце прошлого года после пятилетнего перерыва. За несколько месяцев в регионе этой процедуре подверглись 54 организации, из которых 29, а точнее 54%, проверку не прошли. При этом три школы не аттестованы повторно. Их ждет более тщательное инспектирование с выездным профконтролем. Оставшиеся 26 учреждений образования ждут повторную аттестацию.

Между тем с 2024 года в стране нач­нется поэтапное лицензирование дошкольных организаций. В первую очередь это коснется вновь открывшихся детских садов, а затем тех, что не прошли повторную государственную аттестацию. В Костанайской области таковых пока не выявлено.

Из проблемных моментов, имеющихся в региональной системе образования, руководитель профильного облуправления отметила, что не все школы и детсады используют имеющиеся ресурсы в полную силу. К примеру, не каждая инновационная школа в регионе реализует свой потенциал. Так, из 33 лицеев, гимназий и комбинированных школ, результативность отслеживается только в 11, то есть лишь в 33%.

– Нами был изучен потенциал педагогов-магистров на предмет результативности и креативности. В результате из 510 магистров только 160, или 31%, занимаются исследовательской деятельностью, 16, а это всего 3%, имеют разработанные пособия и программы, 160, или 31%, – достижения в республиканских олимпиадах и конкурсах научных проектов. Есть над чем задуматься! Тем более что все педагоги имеют доступ к более чем 20 цифровым образовательным платформам, – сказала руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Безусловно, есть и положительные моменты. Среди них большое количество призовых мест и наград, которые завоевали ученики школ области во время интеллектуальных состязаний различного уровня. В прошлом учебном году школьники принесли в копилку региона 29 медалей, завоеванных на международных олимпиадах, а также заняли 29 призовых мест на республиканском этапе олимпиады по общеобразовательным предметам и 13 призовых мест на республиканских конкурсах научных проектов. Это результат труда не только педагогов, но и создания комфортных условий обучения и воспитания, чему в Костанайской области уделяется особое внимание.

– В этом году на ремонт 108 объектов образования выделено 7 миллиардов тенге. Укрепляется материально-техническая база. На эти цели направлено 2,2 миллиарда тенге, благодаря чему обновлены спортивное оборудование, ученическая мебель, закуплены новые учебные кабинеты и STEM-лаборатории, будет обновлен парк школьных автобусов, – уточнил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. – Важный акцент в среднем образовании – сократить разрыв качества знаний между городскими и сельскими школами. В текущем году из 20 школ, в которых проводится капитальный ремонт, 16 – сельские. В общей сложности в области 500 школ, многие из которых не видели капремонта. Поэтому эта работа обязательно будет продолжена. Но важно учесть, что это удовольствие дорогое. В среднем один объект обходится в 400 миллионов тенге. Поэтому акимы районов должны привлекать к этому делу и спонсоров.

Не менее важная задача, которую ставит перед собой система образования Костанайской области, – развитие потенциала детей. Раскрыть юные таланты помогает дополнительное образование, которым охвачено более 80% школьников региона. Из них 17 тыс. детей занимаются в кружках и секциях бесплатно благодаря размещению госзаказа.

А в новом учебном году цели не менее амбициозны: активизировать детское шахматное движение, развивать театральное и музыкальное искусство, усилить работу по военно-патриотическому воспитанию, а также открыть новые инновационные кружки. Это станет возможным благодаря строительству в Костанае смарт-центра, где в две смены смогут заниматься 1 200 детей. Для них будут открыты кружки моделирования, робототехники, виртуальной реальности, а также химико-технологическая лаборатория и многие другие. Возведение Дворца школьников начнут в ближайший месяц. Он расположится в одном из новых микрорайонов города «Юбилейный» рядом с недавно открывшимся Ледовым дворцом.