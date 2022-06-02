Борьба с лесным пожаром продолжается в Семее

В сосновом бору Восточно-Казахстанской области продолжается борьба с лесным пожаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Напомним, вчера, 1 июня, в​​ Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" произошёл крупный пожар в сосновом бору.

Сегодня, 2 июня, по информации областного ДЧС, пожар ещё не потушили.

"В борьбе с огнем задействованы силы лесников и департамента по ЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части № 68303 МЧС - всего 399 человек личного состава и 85 единиц техники. На данный момент борьба с огненной стихией продолжается", - говорится в сообщении.

В городе Семей объявлен 5 класс пожарной опасности.

Причиной рассматривается версия, что пожар начался из-за грозового разряда. Площадь горения устанавливается.

Для мониторинга за ситуацией с воздуха привлечен вертолет "Ми-2" "Казавиалесоохраны", отметили в ДЧС.

На данный момент распространение огня остановлено. Ведутся работы внутри лесной зоны, добавили в пресс-службе.