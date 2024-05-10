Борец Динмухаммед Кошкар сохранил шанс на путевку в Париж

Это стало возможным после того, как Рамаз Зоидзе (Грузия) в полуфинале категории до 67 килограммов выиграл у Лей Ли (Китай). Он стал финалистом и завоевал квоту.

Кошкар в свою очередь теперь выступит в утешительном раунде, так как ранее Зоидзе выиграл у него в 1/4.

В случае успеха Кошкар пробьётся в схватку за третье место. Если же казахстанец выиграет и её, то вместе со вторым обладателем «бронзы» поспорит за олимпийскую путевку.