Боязнь сойти с ума

Колонка обозревателей
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Елена Левкович
На прошлой неделе наш участковый прислал в общедомовой чат ссылку. По своей теме «Просим принять участие в социологическом опросе по вопросам безопасности вашего района».

Вопросов по ссылке было много, я накликала правдивые ответы и отправила по адресу. Стало интересно: как оценивают свою безопас­ность другие? Скинула ссылку для ознакомления знакомым дамам, отправлять заполненный опрос­ник ведь необязательно, просто проверьте себя.
Через некоторое время я получила отклики от всех разом, вопросы вызвали живейший интерес и дискуссию. Особенно два из них: насколько безопасно вы себя чувствуете в темное время суток, и что вас беспокоит больше всего в плане безопасности?

Уточню, что на вопросы отвечали жительницы не только столицы, но и Актау, Шымкента, Алматы и Тараза. Так вот все из них единогласно ответили, что с наступлением темноты находиться им на улице, а особенно во дворах, совсем неуютно, и вовсе не потому, что они боятся самой темноты. Опасения вызывают люди, то есть мужчины, которые ведут себя не всегда адекватно. Неудивительно, что второй вопрос – что вас беспокоит больше всего – вытекал из первого – боятся женщины физического насилия. У кого-то из знакомых эта фобия сопряжена с боязнью быть ограбленной и избитой до проблем со здоровьем, а у кого-то в голове сидит опасность полового надругательства и последующего душевного состояния «я не смогу это пережить, наверное, сойду с ума».

Все мои знакомые – женщины бальзаковского возраста, то есть находящиеся в той поре, когда жизненный бекграунд позволяет не надумывать себе страшилок. Возможно, у кого-то из них и был подобный негативный опыт в прошлом, отчего и могли сформироваться такие предрассудки. Но неужто совпадение, что у всех на пункте боязни физической расправы поставлена галочка?

Что это? На самом деле некогда пережитое, пусть даже в далеком детстве, рукоприкладство со стороны кого бы то ни было или опасения, сформировавшиеся от окружающей действительности? Ведь полицейские сводки регулярно сообщают: «избили», «надругались», «украли замуж»…
Последнее – по-прежнему актуальный «обряд» для нашего современного и вроде бы светского общества. Другое дело, что о подобном предпочитают молчать – и сами «воры», и насильно ставшие женами. Первые – зная, что совершили преступление, вторые – опасаясь за свою жизнь.

Подтверждение тому, что страх стать объектом надругательства глубоко сидит у молодых девушек, я нашла опять-таки в опроснике, в этот раз у популярного блогера. Молодой человек задал вопрос: «Чего ты боишься?» Ответы женской части подписчиков практически идентичны: «ехать одной в такси», «я боюсь, что кто-то нападет на меня, а я не смогу защититься», «возвращаться домой вечером одна», «заходить в лифт с незнакомцем», «боюсь преследований бывшего»…

Это лишь толика того, что я успела пролистать. В том, что это ответы юных созданий не старше 25 лет, я уверена. Хорошо представляю себе здешнюю аудиторию, которая, судя по комментариям, весьма образована, – профиль располагает к живому и интеллектуальному общению.

Выходит, что все попытки наладить мирную атмосферу во взаимоотношении полов терпят крах? Статистика неумолима: женщин бьют, насилуют, издеваются годами. Естественно, не только в нашей стране. Согласно предоставленным в марте данным ВОЗ, примерно каж­дая третья женщина в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица. То есть 30% женщин ежедневно проходят через «мясорубку» таких вот отношений. На улице, в своем доме – без разницы.

В Казахстане наказания за подобные преступления ужесточены. Тем не менее за истекший год было зарегистрировано около 45 тыс. административных правонарушений по фактам только лишь домашнего насилия. А о скольких МВД так и не узнало?
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