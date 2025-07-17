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В пресс-службе Верховного суда РК проинформировали о том, что осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов направил в суд ходатайство о сокращении срока наказания, сообщает Kazpravda.kz

«В Степногорский районный суд 9 июля обратился Бахытжан Байжанов о сокращении срока наказания в соответствии с законом об амнистии. Дата рассмотрения запроса ещё не определена», — говорится в информации.

Напомним, 13 мая 2024 года в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы. Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи.

Куандык Бишимбаев на апелляционном суде выразил мнение, что «правда никому не нужна», а Байжанов сказал, что его осудили незаконно.