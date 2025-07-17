Брат Куандыка Бишимбаева подал прошение об амнистии

Суд
59
Дана Аменова
корреспондент

Дата рассмотрения запроса ещё не определена

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе Верховного суда РК проинформировали о том, что осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов направил в суд ходатайство о сокращении срока наказания, сообщает Kazpravda.kz

«В Степногорский районный суд 9 июля обратился Бахытжан Байжанов о сокращении срока наказания в соответствии с законом об амнистии. Дата рассмотрения запроса ещё не определена», — говорится в информации. 

Напомним, 13 мая 2024 года в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы. Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи. 

Куандык Бишимбаев на апелляционном суде выразил мнение, что «правда никому не нужна», а Байжанов сказал, что его осудили незаконно. 

 

 

#амнистия #Байжанов #прошение

Популярное

Все
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Больше квадратура – выше тариф
У косарей работы нынче много
В Астане прошел республиканский семинар по вопросам урбанистики
Три завода – три судьбы
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
В стране продолжается рост числа юридических лиц
Стратегический культурный ресурс государства
Заготовили треть от необходимого запаса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов
Наши славные юные номады
Бублик выступит на Almaty Open
Создаются новые рабочие места
На пути к устойчивости и солидарности
Погорели на освещении
Детсадов в Алматы станет существенно больше
Главное – обеспечить достойные условия
К единым стандартам управления и обслуживания
Ценность Человека труда
Перспективы развития музея «Есік»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На съезде профсоюзов в Астане утвердили Резолюцию в поддержку реформ Токаева
25-летнюю теннисистку из Индии застрелил ее отец
Токаев поздравил Президента Монголии с праздником Наадам
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Вместо хаджа: аксакал из Павлодара отдал свои накопления особенным детям
Угледобывающая компания «Богатырь Комир» занизила КПН на 777 млн тенге
Колония «супермуравьев» приближается к Великобритании
Ермек Кошербаев ознакомился с туристической инфраструктурой Капшагайского водохранилища
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Беларусь
Токаев ответил Трампу на письмо по поводу пошлин на казахстанские товары
День работников рыбного хозяйства
В ущелье Аюсай дан старт проекту «Алатау аманаты»
Барби с диабетом: компания Mattel представила новую куклу
Сенатор Ольга Булавкина: Развитие села начинается с создания условий для людей
Бектенов дал ряд поручений по устранению проблем в сфере туризма
Пока не поздно: как предотвратить возникновение онкологии
Возврат активов: драгоценности на торгах оказались никому не нужны
Астанчан призвали внимательно выбирать частные образовательные учреждения
Способен дать фору другим
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан

Читайте также

На 8 млн тенге обманула мошенница родителей юных моделей в …
Суд над Перизат Кайрат: родители учеников НИШ требуют верну…
Верни миллион: пенсионерка потребовала свои деньги у Периза…
Суд над Перизат Кайрат: стройкомпания перечислила 200 млн т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]