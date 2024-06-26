«Меня незаконно осудили»: Байжанов обратился к судьям

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На первом аппеляционном заседании Бахытжан Байжанов, признанный виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления и осужденный к 4 годам лишения свободы, обратился к судьям с просьбой пересмотреть приговор.

«Я полностью не согласен, меня незаконно осудили. Уважаемые коллеги, сегодня вы имеете власть исправить эту ошибку, доказать, что наша система способна на справедливость, что она защищает, а не разрушает. Я прошу вас внимательно пересмотреть факты моего дела, сделать все возможное, чтобы правосудие восторжествовало, и чтобы каждый человек вне зависимости от обстоятельств мог рассчитывать на справедливое и равноправное отношение в суде. Мои надежды и будущее моей семьи теперь в ваших руках. Помогите восстановить мою веру в правосудие, поскольку я не совершал преступление, и моя вина не доказана. Прошу отменить приговор в полном объеме и направить дело на новое судебное разбирательство», – заявил Байжанов.

Затем его супруга Айнура Кульдиева рассказала в суде о том, что все финансовые трудности легли на ее плечи.

«У нас с Байжановым маленькие дети. Байжанов, единственный кормилец, защитник семьи, сидит за решеткой за недоказанное обвинение. В данный момент я сама нахожусь в декретном отпуске. У меня нет возможности выйти на работу, и у нас, как знаете, есть кредиты, ипотеки. В этом году наш старший сын идет в школу и все финансовые расходы, воспитание детей, все легло на мои плечи. Кроме того, наш старший сын недавно перенес дважды операцию под наркозом. Это очень сильно влияет на здоровье. Чтобы ему восстановить иммунитет, за ним нужно постоянно ухаживать. В связи с этим прошу вас отменить приговор в полном объеме и направить дело на новое судебное разбирательство», – заключила она.

Напомним, дело рассматривается по апелляционным жалобам осужденных и их защитников на приговор первой инстанции от 13 мая 2024 года. Адвокаты Бишимбаева просят суд изменить приговор, переквалифицировав предъявленные ему статьи. На первом заседании апелляционной коллегии выступил адвокат Ерлан Газымжанов. Он перечислил нарушения в суде первой инстанции, которые могут быть основанием для изменения приговору Куандыку Бишимбаеву.