«Правда никому не нужна» - Бишимбаев о суде

В Астане продолжается заседание апелляционного суда над Куандыком Бишимбаевым, убившем свою жену Салтанат Нукенову, передает Kazpravda.kz
«Я полностью поддерживаю доводы своих адвокатов (...) Моей стороне, мне, не было дано представить доказательства моей меньшей степени вины. Я об этом неоднократно во время суда говорил, нам не дали толком ознакомиться с о всеми материалами. Правда, я так понял, никому не нужна. Решение было вынесено заранее. Поэтому я не знаю (что сказать - Прим.ред), все уже было сказано, мне остаётся только сказать, что я поддерживаю позицию своих адвокатов», - сказал он.
Напомним, что адвокаты Бишимбаева просят суд изменить приговор, переквалифицировав предъявленные ему статьи.
На первом заседании апелляционной коллегии адвокат Ерлан Газымжанов рассказал о нарушениях, которые, по его словам, допустил суд при формировании состава присяжных заседателей.
Как сообщалось ранее, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы.
Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему 4 года лишения свободы.