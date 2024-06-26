«Правда никому не нужна» - Бишимбаев о суде

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«Я полностью поддерживаю доводы своих адвокатов (...) Моей стороне, мне, не было дано представить доказательства моей меньшей степени вины. Я об этом неоднократно во время суда говорил, нам не дали толком ознакомиться с о всеми материалами. Правда, я так понял, никому не нужна. Решение было вынесено заранее. Поэтому я не знаю (что сказать - Прим.ред), все уже было сказано, мне остаётся только сказать, что я поддерживаю позицию своих адвокатов», - сказал он.

Напомним, что адвокаты Бишимбаева просят суд изменить приговор, переквалифицировав предъявленные ему статьи.

На первом заседании апелляционной коллегии адвокат Ерлан Газымжанов рассказал о нарушениях, которые, по его словам, допустил суд при формировании состава присяжных заседателей.

Как сообщалось ранее, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему 4 года лишения свободы.