Брифинг в Астане провели ветераны боевых действий тюркских государств

В рамках визита в РК ветераны боевых действий, вооружённых сил Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана совершили автопробег по маршруту Астана - Кокшетау

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В рамках Второго Форума TURAN, собравшего в Астане членов Объединения ветеранских общественных организаций тюркских государств – ветеранов Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана, состоялся брифинг для представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи был озвучен ряд актуальных вопросов, в частности, создание единой армии тюркских государств; переименование воинских званий на исконно казахские и создание управления по делам религии с верующими военнослужащими.

Председатель РОО «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе)» Мурат Мухамеджанов озвучил предложение поменять воинские звания казахстанских военнослужащих, оставшиеся с советских времен, на исконно казахские. С его точкой зрения солидарны практически все члены Союза ветеранов - участников боевых действий на таджикско-афганской границе.

«Есть ли необходимость оставлять воинские звания до сих пор советскими, если военная терминология и названия воинских подразделений уже давно переведены на государственный язык? У нас ведь есть своя многовековая военная история, свои собственные казахские названия чинов, должностей и воинских званий» - заметил глава Союза ветеранов.

По его словам, назрел дальнейший рывок в совершенствовании казахстанских воинских формирований, в оптимизации военной структуры и переименовании должностей личного состава.

Он привел в пример возможные варианты казахских воинских званий: онбасы - сержант (отделение (взвод) состоит из десяти военнослужащих), жүзбасы - сотник (лейтенант – капитан, командир роты из 100 военнослужащих), мыңбасы - тысячник (бригада (полк) из тысячи военнослужащих, командует полковник), түменбасы - (10 000 военнослужащих - командир дивизии, командует генерал- майор), қолбасшы – командующий региональным командованием (командующий армейским корпусом, генерал-лейтенант), бас қолбасшы – главнокомандующий ВС РК (главнокомандующий армией, генерал-полковник).

«При необходимости можно создать специальную группу, состоящую из ученых, историков и военных для изучения данного вопроса и одобрения новых казахстанских воинских званий, основанных на историческом прошлом нашей армии. Думаю, экспертам и специалистам будет несложно разобраться в этом вопросе и представить обществу новые правильные названия казахских воинских званий», - добавил Мурат Мухамеджанов.

Также он озвучил мнение относительно того, что нужно изменить боевые знамена, убрав с них красную звезду, и что на погонах у офицерского состава казахстанской армии должны быть тюркские восьмигранные звезды с полумесяцем, в зависимости от офицерского состава.

Пятиконечные звезды, по мнению подполковника, должны быть заменены на полумесяц с восьмигранными звездами. Полотнища боевых знамен сделать голубого цвета. У высшего офицерского состава, а именно у мынбас, туменбасшы, колбасшы, бас колбасшы должны быть восьмигранные звезды с полумесяцем, вышитые золотыми нитями в виде дубовых ветвей. У младшего офицерского состава, а именно у он бас и жуз бас должны быть восьмигранные звезды с полумесяцем, также из золотых нитей.

Кроме того, глава союза ветеранов боевых действий отметил необходимость создания при Министерстве обороны управления или департамента по вопросам религий и работы с верующими военнослужащими.

«Экономические реформы невозможны без формирования духовных ценностей современного человека. И здесь самой главной задачей является сохранение своей культуры, собственного национального кода. Мы, ветераны, определили для себя вполне конкретные ориентиры в этом направлении. Это военно-патриотическое воспитание молодежи, пропаганда духовных и культурных ценностей, патриотизма, и так далее - то есть работа, которая нами постоянно ведется, и мы надеемся задать новый импульс патриотическому воспитанию молодежи для формирования отзывчивости и уважения к историческому прошлому нашего народа», - отметил Мурат Мухамеджанов.

В ходе своего выступления он напомнил о том, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал необходимость усилить роль тюркоязычных стран на международной арене, чтобы противостоять новым вызовам.

«Объединение единой тюркской армии послужит безопасности региона, а также территориальной целостности наших стран в таких сложных и геополитических условиях», - подчеркнул Мурат Мухамеджанов.

Он рассказал участникам брифинга и представителям СМИ о создании Объединения ветеранских общественных организаций тюркских государств, соглашение о котором было подписано в ноябре 2023 года, а также о резолюции, принятой по итогам второго форума TURAN.

На брифинге также выступили заместитель председателя Союза ветеранов Отечественной Войны Азербайджана полковник Эльмар Гусейнов, председатель республиканского союза ветеранов боевых действий Кыргызстана Максатбек Кыдыргычев и другие участники.

В завершение встречи стороны выразили удовлетворение текущей динамикой развития взаимного сотрудничества. Участники сошлись в едином мнении, что тесные контакты и интенсивный обмен опытом откроют новые горизонты и широкие перспективы для всестороннего обеспечения и взаимодействия.