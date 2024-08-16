TURAN: Встречу ветеранов тюркских государств провели в Кокшетау

Международное сотрудничество
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Международное соглашение о создании Объединения ветеранских общественных организаций тюркских государств было подписано в Алматы в ноябре 2023 года

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Члены международного объединения ветеранских общественных организаций тюркских государств TURAN – ветераны Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана - собрались в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz

В рамках визита в РК ветераны боевых действий Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана, вооружённых сил совершили автопробег по маршруту Астана - Кокшетау. При въезде в город Кокшетау ветеранов встретили представители местного акимата, ветераны Акмолинской области. Девушки в национальных платьях угостили гостей баурсаками и кумысом. Музыканты исполнили народные песни.

Корреспонденты местного телевидения взяли интервью у председателя республиканского союза ветеранов боевых действий Мурата Мухамеджанова, его заместителя Нурболата Аяган и у заместителя председателя Общественного Союза Отечественной Войны Азербайджана полковника Эльмара Гусейнова.

В конференц-зале местного акимата в торжественной встрече также приняли участие представители диаспор, общественных организаций и курсанты военно-технической школы.

На встрече выступили председатель республиканского союза ветеранов боевых действий Мурат Мухамеджанов, заместитель председателя Союза ветеранов Отечественной Войны Азербайджана полковник Эльмар Гусейнов, председатель республиканского союза ветеранов боевых действий Кыргызстана Максатбек Кыдыргычев и другие участники.

После встречи с концертной программой выступили музыканты и  артисты.

В ходе своего выступления Мурат Мухамеджанов напомнил о том, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно указывал на важность усиления роли тюркоязычных стран на международной арене, чтобы противостоять новым вызовам.

«Объединение единой тюркской армии послужит безопасности региона, а также территориальной целостности наших стран в таких сложных и геополитических условиях», - сказал Мурат Мухамеджанов.

Он отметил необходимость подкрепления партнерства армий тюркских государств, чтобы те оставались пространством безопасности, сотрудничества и процветания.

Гости посетили Ботай Бурабай, монумент Абылай хану, исторические места проживания казахов и другие культурные объекты. Также для гостей провели экскурсию на поляне Абылай хана.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал необходимость усилить роль тюркоязычных стран на международной арене, чтобы противостоять новым вызовам.

14 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на V Консультативной встрече лидеров Центрально-Азиатских республик предложил руководителям стран Центральной Азии, объединенным единым интересом и историей, сообща действовать в новых реалиях, отстаивая совместно общие интересы.

«Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом», — сказал Токаев.

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