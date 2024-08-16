Ряд документов подписали ветераны боевых действий Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В мероприятии приняли участие ветераны-делегаты со всех областей Казахстана, делегация Азербайджана в составе полковника Эльмара Гусейнова, полковника Тахира Юсифова, капитана Баяната Гасымова, Кыргызстана - старшего прапорщика Максатбека Кыдыргычева, Эмилбека Бахабадинова и Нурбека Салымбаева, представители диаспор Азербайджана, Кыргызстана, СМИ.

Участники обсудили приоритеты и координацию взаимодействия ветеранского движения тюркских государств, в целях укрепления международного сотрудничества и безопасности; обмен опытом и взаимодействие между ветеранскими организациями; организацию совместных офлайн и онлайн конференций по актуальным вопросам, а также разработку совместных планов программ, проектов, семинаров.

С докладами выступили председатель республиканского союза ветеранов боевых действий Мурат Мухамеджанов, заместитель председателя Союза ветеранов Отечественной Войны Азербайджана полковник Эльмар Гусейнов, председатель республиканского союза ветеранов боевых действий Кыргызстана Максатбек Кыдыргычев и другие участники.

На мероприятии было подписано Международное Соглашение между ветеранами Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана. После подписания председатели союзов ветеранов боевых действий трех стран обменялись документами.

По итогам форума была принята резолюция. Для налаживания сотрудничества тюркского мира и объединения усилий для устойчивого развития и укрепления международной безопасности, активной помощи в реализации целей и задач Организации тюркских государств (ОТГ), в текущих сложных геополитических и экономических реалиях, было решено организовать рабочую группу для созыва учредительной конференции и регистрации «Международного Союза общественных объединений ветеранов тюркских государств», который руководствуется целями и нормами международного права, включая суверенное равенство, территориальную целостность и нерушимость признанных границ государств, а также соблюдение международной безопасности и развитие добрососедских и дружественных отношений.

Также председатели республиканских союзов ветеранов боевых действий РК, РА и КР вручили медали и грамоты.

По мнению участников, проведение форума стало еще одним свидетельством позитивной тенденции к консолидации мировой общественности в деле сохранения мира, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и гармоничного существования народов.

Стоит отметить, что главы государств тюркских стран: Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, с 2022 по 2024 годы провели на высоком уровне несколько встреч, в результате которых были заключены многие соглашения и договора.

В свою очередь также ветеранские объединения тюркских государств проводят большую военно-патриотическую работу среди молодежи по воспитанию и обучению подрастающего поколения патриотизму.

Напомним, Международное соглашение о создании Объединения ветеранских общественных организаций тюркских государств было подписано в Алматы в ноябре 2023 года.