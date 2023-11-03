TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы

Культура и общество
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В Алматы подписали Международное соглашение о создании Объединения ветеранских общественных организаций тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty TV.

Форум прошел в Доме дружбы с участием этнокультурных центров. На официальной встрече присутствовали делегации из Казахстана, Азербайджана и Турции.

Как отметили представители тюркских стран, они намерены укрепить сотрудничество и взаимную поддержку.

«Мы представляем Союз ветеранов – участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов. Для нас важно постоянно обмениваться опытом с нашими братьями-тюрками. Как всегда говорит наш президент, нужно держаться вместе. В рамках этого события нашим союзом, при поддержке Министерства культуры и спорта, проведено несколько мероприятий, посвященных созданию объединения TURAN, в том числе автопробег с участием представителей Турции и Азербайджана по  городам Тараз, Шымкент и Туркестан, где нас тепло встретили члены нашего союза, оказав почет зарубежным гостям и всем участникам автопробега. Обязательным пунктом посещения был Туркестан, ведь известно, что этот город – духовное сердце тюркского мира», – рассказывает заместитель председателя РОО «Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)» Нурболат Аяган.

Так, на Первом Международном форуме ветеранских общественных объединений тюркских государств в Алматы участники форума пришли к соглашению:

- создать Международный Союз TURAN ветеранских общественных объединений тюркских государств;

- укрепить международное сотрудничество и взаимодействие ветеранских общественных объединений тюркских государств.

Соглашение подписали: председатель Республиканского общественного объединения «Союза ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)» Мурат Мухамеджанов, председатель Турецкой Aссоциации Bетеранов войны Беязит Юмук, председатель Ассоциации ветеранов войны, инвалидов, семьи шехидов Турции Мустафа Ышык и уполномоченный представитель председателя Общества Ветеранов Отечественной Войны Азербайджана Гусейнов Эльмар Княз оглы.

«Мы подписали сегодня соглашение о сотрудничестве ветеранов, оказании взаимодействия в данном направлении друг другу и своим правительствам. Мы благодарим представителей Казахстана за приглашение на этот международный форум, за такую теплую встречу», - поделился гость из Азербайджана, участник форума Эльмар Княз оглы.

Главой созданного международного союза избрали председателя Республиканского общественного объединения «Союза ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)» Мурата Мухамеджанова.

«В своем выступлении наш президент Касым-Жомарт Кемелевич неоднократно подчеркивал важность налаживания сотрудничества и устойчивого развития тюркского мира в современных сложных геополитических и экономических условиях. И вот, в целях укрепления международного сотрудничества и единства тюркских стран, реализации инициативы главы нашего государства, а также активизации и координации взаимодействия движения ветеранов тюркских государств, наш союз, при поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана, провел первый международный форум среди союзов ветеранов тюркских государств», - прокомментировал Мурат Мухамеджанов.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал необходимость усилить роль тюркоязычных стран на международной арене, чтобы противостоять новым вызовам.

14 сентября текущего года Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на V Консультативной встрече лидеров Центрально-Азиатских республик предложил руководителям стран Центральной Азии, объединенным единым интересом и историей, сообща действовать в новых реалиях, отстаивая совместно общие интересы.

«Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом», — сказал Токаев.

 

#Турция #соглашение #подписание #Азербайджан #ветераны #союз #TURAN

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