Фото: акимат Астаны

13 июля британская звезда Craig David выступил на сцене Astana Arena в рамках масштабного фестиваля Älem Fest, собрав тысячи зрителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Со сцены Craig David поблагодарил астанчан за тёплый приём и отметил, как преобразилась столица с его последнего визита.

«С каждой песней мне хочется танцевать с вами. В последний раз я был здесь пять лет назад — и город так красиво изменился. Тогда вы встретили меня очень тепло, а сейчас — ещё теплее. У вас замечательная культура, вы так искренне любите и поддерживаете друг друга. Я чувствую это всей душой. Я люблю вас, я благодарен, я ценю вас», — сказал артист.

Его выступление вызвало бурю эмоций: публика не скрывала восторга, аплодировала, пела и танцевала вместе с любимым артистом.

ALEM FEST — масштабный культурный проект, который делает вклад в развитие событийного туризма в Казахстане. Для гостей фестиваля выступили звезды мировой и казахстанской сцены, это Sadraddin, Ёлка, Alem, IOWA, Банд’Эрос, Доминик Джокер, DJ Groove.