Так, в категории до 13 лет до полуфинала дошли три казахстанца. В игре за выход в финал костанайка Жания Бекмухамбетова (тренер Юлия Дания­рова), астанинка Арайлым ­Сапабек (тренер Динара Капанова) и представитель Усть-Каменогорской школы тенниса Нурдаулет Азаматулы (тренер Кирилл Сотник) проявили упорство и приложили максимум усилий, но спортивная фортуна оказалась не полностью на их стороне. В итоге они пополнили копилку ­команды тремя бронзовыми медалями.

В этой же категории среди мальчиков победу одержал Матвей Мананков (нейтральный атлет), второе место занял Хо Фэн Эн (Китайский Тайбэй).

Золото в категории до 13 лет у девочек взяла Ляо Юй Цзин (Китайский Тайбэй), серебряную медаль завоевала Элеонора Ширяева (Узбекистан).

В возрастной категории до 17 лет среди девушек победу одержала Хео Йерим (Южная Корея), а ее соотечественница Ким Ынсо стала серебряным призером. В одиночном разряде среди юношей первое и второе места заняли представители Индии – Приянудж Бхаттачарья и Абхинандх Прадхивадхи. Семнадцатилетние казахстанцы, участвующие в турнире, не смогли пробиться на битву за медали.

Поскольку ряд сильнейших спорт­сменов в настоящее время задействованы на других международных турнирах, эксперты прогнозировали некоторое снижение накала борьбы за награды, но этого не произошло. Результаты проведенных игр показали, что лидеры команд имеют достойную замену из игроков, не уступающих по классу игры, а многие спортсмены и вовсе предпочли алматинский турнир другим соревнованиям. Законодатели моды в настольном теннисе – команды Китайского Гонконга и Китайского Тайбэя, а также Южной Кореи, Японии, Индии представили на турнир в Алматы своих ведущих игроков во всех возрастных категориях.

Соревнования проходят под эгидой World Table Tennis (WTT) и Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и входят в международную юношескую рейтинговую серию. Вчера свои первые игры на турнире провел карагандинец Алан Курмангалиев, действующий чемпион мира среди молодежи (микст). Он наша главная надежда на золотую медаль.