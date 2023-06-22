"Будем смотреть на правоприменение" – Ашимбаев о законе по электросамокатам

Закон по электросамокатам, одобренный сегодня Сенатом, при необходимости будет подкорректирован. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что при изучении Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения», сенаторы получили множество обращений как от бизнес-структур, так и от общественности, экспертов.

«В этой ситуации нам было очень сложно принять решение. Мы хотели этот закон вернуть в Мажилис для того, чтобы его еще раз «прокачать», посмотреть, но в конечном итоге путем совещаний пришли к мнению, что нам нужно посмотреть правоприменение. Как это будет работать. Не создает ли это угрозы безопасности жизни людей на дорогах, самим самокатчикам прежде всего», – обосновал Маулен Ашимбаев.

Он обозначил: несмотря на то, что закон сегодня был одобрен палатой, к этому вопросу определенно необходимо будет вернуться. И в течение следующего полугода будет уделено особое внимание правоприменительной практике закона.

«Я обращаюсь к заинтересованным гражданам. Мы не закрываем двери, они открыты. Мы будем смотреть на правоприменение вместе с коллегами из Мажилиса и при необходимости подкорректируем этот закон. Министерству внутренних дел, в свою очередь, необходимо сделать всё, чтобы обеспечить безопасность людей, которые эксплуатируют самокаты на дорогах. Это очень чувствительный вопрос. В целом наше мнение такое, что нужно дать возможность применить эти нормы, и, не затягивая, может, вернуться к этому закону», – заключил спикер Сената.