"Будто мы кого-то боимся" – Токаев призвал ОДКБ не заявлять часто об угрозе безопасности

По словам президента, подобные заявления могут получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, проходящем в Минске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе своего выступления Токаев заявил, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции. Казахстан готов совместно с государствами – участниками организации и далее противостоять этим вызовам.

"Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников", – подчеркнул лидер Казахстана.

Далее он отметил, что в течение года была проделана большая работа по развитию потенциала организации и повышению эффективности механизмов противодействия вызовам и угрозам. Президент сообщил, что на заседании в расширенном составе планирует сформулировать приоритеты предстоящего с 1 января 2024 года председательства Казахстана в организации.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан нацелен на поступательное и сбалансированное развитие организации, укрепление коллективной безопасности с учетом национальных интересов всех государств-членов.