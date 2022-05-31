Будут ли ограничивать продажу сахара в одни руки в Казахстане, ответили в Минторговли

В Казахстане вновь наблюдается ажиотаж вокруг сахара - люди скупают сладкий продукт. Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев ответил на вопрос журналистов, планируется ли ограничение его продажи, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как он отметил, в стране имеется порядка 67 тысяч тонн сахара - этого объема достаточно для обеспечения внутренней потребности населения.

«Вводить соответствующие решения правительства по ограничению продажи сахара в одни руки мы не будем. Будем завозить сахар в полном объеме для потребности населения», - сказал спикер.

Между тем, по его словам, вопросы ограничения продажи сахара в одни руки торговые точки будут решать самостоятельно.

«Это уже торговая политика самой сети, и это её прямое право - вводить какое-то ограничение, например, по 2-3 кг в одни руки. Если владелец торговой сети видит, что его сахар быстро раскупают, а следующая поставка будет только через неделю, то тогда, чтобы не создавать ажиотаж и дефицит, он имеет право вводить свои внутренние ограничительные меры», - пояснил Ержан Казанбаев.