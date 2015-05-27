Был всегда на передовой Вадим МАХИН, Алматы

Если учесть, что за годы войны воинов с огнестрельными ранениями в голову, позвоночник, брюшную полость, верхние и нижние конечности было более 9 млн, то становится ясным, какой огромный вклад в Великую Победу внесли советские медики, и казахстанские в том числе.

В 1942 году, после окончания с отличием Казахского медицинского института и получения звания врача, Бахия Атчабаров был мобилизован в Красную армию и направлен старшим врачом и начальником санитарной службы 32-го отдельного танкового полка. Боевое крещение он получил сразу по прибытии в часть, которая вела тяжелые бои под Ржевом. На передовой с первых же дней он проявил беспримерное мужество и стойкость, спасая раненых, делая все от него зависящее, чтобы полк сохранял боеспособность и выполнял боевые задачи.

Тогда же Бахия Атчабарович получил свою первую награду – медаль «За боевые заслуги».

Вместе со своими однополчанами он участвовал в боях за города Старую Руссу, Невель, освобождал Белоруссию, Прибалтику, Польшу. Полевой госпиталь, в котором он работал, не раз подвергался бомбежкам, Бахия был контужен, но оставался на передовой. Закончил войну на территории Германии. Его боевой путь отмечен двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, многими медалями.

В 1946 году в составе 32-го танкового полка майор медицинской службы прибыл в Балтийский военный округ, где полк был расформирован. Атчабаров получил новое назначение – старшим врачом в пехотный полк. Прослужив здесь четыре месяца, он был демобилизован.

Его дочь Мариям Бахиевна в своих воспоминаниях пишет: «О войне отец говорить не любил, наверное, потому, что воспоминания заставляли его вновь и вновь переживать потери друзей и товарищей. Каждый день он сталкивался со смертью, кровью, болью, очень переживал, но никогда не роптал на судьбу. Чтобы поддерживать здоровье солдат при скудном солдатском рационе, в котором не то что витаминов, но и калорий зачастую было недостаточно, он обязал поваров делать настои из молодых хвойных побегов, богатых витамином С, и поить солдат этой горькой микстурой. От такой настойки десны не опухали и зубы были целы. Немало и других целебных новшеств применял молодой врач на фронте».

После войны Б. Атчабаров окончил аспирантуру АН Казахской ССР, работал в Институте краевой патологии Академии наук, а затем, пройдя все ступени карьерного роста, в течение долгих лет, с 1952 по 1984 год, был его директором. С 1996 года он являлся почетным директором Научного центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Казахстана.

Как оказалось, в мае 1945 года война для бойца Б. Атчабарова не закончилась. Долгие годы он был на передовой, и линия фронта для него проходила по территории Семипалатинского испытательного полигона и по судьбам людей, проживающих в районах полигона. Его новым «врагом», невидимым, но мощным и коварным, стала радиация. Он серьезно и досконально изучал последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, опубликовав ряд работ, в том числе «Заблуждения, ложь и истина по вопросу оценки влияния на здоровье людей испытания атомного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне» и многие другие. И только 29 августа 1989 года, когда Президент Казахстана ­Нурсултан Назарбаев подписал Указ о закрытии полигона на малой родине Бахии Атчабарова, он мог сказать: «Война закончилась». Это была и его Победа.

Академик НАН Казахстана, док­тор медицинских наук, профессор Бахия Атчабаров опубликовал более 220 научных работ, в том числе 11 монографий. Получил 8 авторских свидетельств на изобретение. Под его редакцией опубликовано более 40 сборников научных трудов и монографий. Под его руководством защищены 15 докторских и 34 кандидатские диссертации. Заслуги Б. Атчабарова в развитии здравоохранения и науки Казахстана отмечены тремя орденами и рядом медалей суверенного Казахстана.

Его имя не будет забыто. При Казахском национальном университете им. С. Асфендиярова создан Научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной медицины им. Б. Атчабарова. Все это является величайшим признанием его заслуг и достойным памятником ветерану Великой Отечественной войны, Ученому и Учителю. Его дело продолжают его многочисленные соратники и ученики.



