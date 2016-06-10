​Быть бдительными

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Владимир ТОЛОКОННИКОВ, председатель Кызылординского областного филиала ОО «Русская община Казахстана»

У террористов нет национальности, нет у них и веры, потому что чудовищные злодеяния невозможно замас­кировать и оправдать никакими мотивами. Они никогда не найдут у казахстанцев поддержки. Многонацио­нальный народ Казах­стана предан дружбе и стабильнос­ти, ценит за­воевания своей страны и не позволит никому устраивать в своем доме так называе­мые «цветные революции», которые погружают государства в пропасть граж­данской войны и разрухи.

Выражаю признательность нашим военным и полицейским, которые, не щадя своей жизни, с честью справились с поставленной задачей, жестко пресекли вылазку террористов и разрушили их замыслы.

Как отметил Глава государства, сейчас нам всем нужно быть бдительными, оказывать всяческое содействие правоохранительным органам. 

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