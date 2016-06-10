У террористов нет национальности, нет у них и веры, потому что чудовищные злодеяния невозможно замаскировать и оправдать никакими мотивами. Они никогда не найдут у казахстанцев поддержки. Многонациональный народ Казахстана предан дружбе и стабильности, ценит завоевания своей страны и не позволит никому устраивать в своем доме так называемые «цветные революции», которые погружают государства в пропасть гражданской войны и разрухи.
Выражаю признательность нашим военным и полицейским, которые, не щадя своей жизни, с честью справились с поставленной задачей, жестко пресекли вылазку террористов и разрушили их замыслы.
Как отметил Глава государства, сейчас нам всем нужно быть бдительными, оказывать всяческое содействие правоохранительным органам.