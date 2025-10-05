фото Игоря Бургандинова

В преддверии профессионального праздника лучших учителей страны чествовали в Акорде. Глава государства вручил им награды, в очередной раз подчеркнув высокий статус профессии, незаменимую роль педагога в формировании ценностных ориентиров для подрастающего поколения.

Хороших преподавателей много в каждом педагогическом коллективе, будь то элитное заведение для одаренных детей или обычная сельская школа. Искренне любящий свое дело учитель будет всегда работать на результат. Он помогает ребятам в поиске своего пути, пробуждает в них интерес к познанию.

Отметим, что в последние годы политика государства нацелена на повсеместное улучшение условий труда для работников сферы образования. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: если страна стремится быть конкурентоспособной, она обязана создать лучшие условия для тех, кто обучает и воспитывает новое поколение граждан. В связи с этим в 2019 году принят Закон «О статусе педагога», официально закрепляющий права и гарантии учителей.

С 2019 года бюджет системы образования был увеличен втрое. В эксплуатацию введено более 1 200 школ, рассчитанных на обучение свыше миллиона учеников. В рамках проекта «Келешек мектептері» запланировано строительство 217 школ, из которых 150 уже возведены. На средства Фонда поддержки инфраструктуры образования дополнительно открыто более 60 школ, еще около 30 – на стадии строительства.

Одним из ключевых приоритетов остается финансовая и профессиональная поддержка педагогов. За последние четыре года их заработная плата выросла в два раза, более 500 тыс. учителей получают стимулирующие надбавки.

Подтверждением особого уважения к педагогам стали реальные шаги по признанию их заслуг. Например, учреждено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», его получили уже 80 учителей.

В прошлом году два педагога были удостоены наивысшего признания – звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Важным инструментом признания заслуг учителей также можно назвать конкурс «Лучший педагог», в рамках которого с 2012 года это звание получили 752 человека.

Рост интереса к профессии проявляется и в высоком конкурсе на педагогические специальности. В 2024-м на них поступили более 2 000 обладателей «Алтын белгі» – это почти четверть всех выпускников, удостоенных знака отличия. Отметим, что в этом году на педагогические специальности выделено свыше 13 тыс. грантов, а стипендия студентов-педагогов выросла вдвое и составляет 84 тыс. тенге.

Все это находит отражение в результатах работы педагогов. В Министерстве просвещения проинформировали, что в 2025 году казахстанские школьники завоевали 27 медалей на семи престижнейших международных предметных олимпиадах, а также 1 006 медалей – на других международных соревнованиях.

Не менее важным нововведением этого учебного года стала единая программа воспитания «Адал азамат». Она отражает идеологическую концепцию «Адал азамат – адал еңбек – адал табыс», предложенную Главой государства.

Президент неоднократно подчеркивал важность цифровой трансформации образования как ключевого фактора развития страны в современных условиях. В 2025 году система повышения квалификации педагогов активно адаптируется к этому вызову: до конца года более 30 тыс. учителей пройдут курсы повышения квалификации, в том числе по цифровым компетенциям и инновационным методикам обучения.

В преддверии Дня учителя важно отметить и вклад педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. Их труд требует не только профессиональных знаний, но и большого сердца, терпения и глубокой эмпатии.

Напомним, в республике впервые разработан стандарт специальной психолого-педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Параллельно разрабатывается Закон «О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями», предус­матривающий межведомственные механизмы взаимодействия для помощи семье и ребенку.

Сегодня в 90% школ страны созданы условия для получения инклюзивного образования, а 85% детей с особыми образовательными потребностями охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой. Сеть специальных организаций образования насчитывает 508 учреждений, при школах открыт 121 кабинет поддержки. Кроме того, ведется работа по созданию Национального центра непрерывного инклюзивного образования.

Педагог с большой буквы помогает ребенку в главном: быть справедливым, не бояться трудностей и верить в себя. Каждый учитель вносит свой вклад в воспитание нового поколения, процветание нашей страны. Мы убеждены, что от вас, дорогие учителя, зависит наше будущее! Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья, успехов в вашем благородном труде, благодарных учеников и покорения новых высот!