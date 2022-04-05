Члены бюро Сената утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 7 апреля 2022 года.

На очередном заседании палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации». Конвенция усиливает гарантии соблюдения международных коммерческих соглашений, создает условия для укрепления договорно-правовой базы по урегулированию международных коммерческих споров посредством медиации.

В ходе заседания бюро также были заслушаны итоги выезда депутатов Сената Парламента в регионы страны с 18 по 25 марта текущего года. Ключевые цели этих поез­док – встречи с населением и озна­комление с положением дел на местах, обсуждение приоритетов, озвученных в Послании Президента, информирование о реализуемых реформах и принимаемых законах. Всего сенаторы провели около 300 встреч с земляками в разных уголках страны, в том числе в отдаленных районах и населенных пунктах.

Казахстанцы поднимали перед сенаторами актуальные вопросы, касающиеся повышения цен на продовольственные товары, необходимости повышения доходов населения и обеспечения занятостью, состояния автомобильных дорог, нехватки пастбищных угодий, обеспечения питьевой водой и другие.

По итогам заседания бюро Маулен Ашимбаев поручил депутатам взять эти проблемы на контроль, тщательно их изучить и провести работу по решению этих вопросов.

Вместе с тем члены бюро передали в работу Комитету по социально-культурному развитию и науке законопроекты «О ратификации Соглашения между Правительством Респуб­лики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии», «О биологической безопаснос­ти Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности».