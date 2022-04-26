Фото: pravo.ru
Общество
Бывшего финдиректора Kcell Solutions осудили на семь лет
Диасов Ораз
корреспондент

Бывший финансовый директор ТОО «Kcell Solutions» осужден на семь лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Территориальный Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО «Kcell» в особо крупном размере», - сообщили в агентстве. 

Как рассказали в АФМ, с февраля 2018 года по апрель 2021 года осужденный похитил деньги путем перечисления на расчетные счета 5-ти компаний, а также незаконно выписал себе авансы более чем на 467 млн тенге.

Похищенные деньги бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах Алматы.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.

 

Популярное

Все
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Будущее криптовалют обсудили международные эксперты в Алматы
Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
Бурное обсуждение новых реформ Токаева продолжается в казахстанском обществе
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
​​​​​​​Нужен диалог
Саботаж республиканского масштаба?
Сразу несколько лидеров казахстанского футбола потерпели поражение в минувший уик-энд
Обзор главных событий европейского футбола
О биологической безопасности
...Но ветер раздул пламя
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
Чтоб не пусто было
Штрафы не возместят ущерб
Ориентированы на пациента
Школьника застали за закладкой наркотиков полицейские Темиртау
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
180 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Жанатаса
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Чрезвычайные ситуации , Общество
Компенсацию за погибший во время ливневых дождей скот выпла…
Общество
Запускаются авиарейсы из Казахстана в Лондон и Бодрум
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Продавал автомобиль и оказался в списке мошенников житель К…
Общество
Задержка ремонта автодорог в ЗКО: уволен директор филиала К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]