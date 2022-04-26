Бывшего финдиректора Kcell Solutions осудили на семь лет

Бывший финансовый директор ТОО «Kcell Solutions» осужден на семь лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Территориальный Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО «Kcell» в особо крупном размере», - сообщили в агентстве.

Как рассказали в АФМ, с февраля 2018 года по апрель 2021 года осужденный похитил деньги путем перечисления на расчетные счета 5-ти компаний, а также незаконно выписал себе авансы более чем на 467 млн тенге.

Похищенные деньги бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах Алматы.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.