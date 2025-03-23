Час земли: почти 50 объектов отключили подсветку в Астане

В 2025 году акция в Казахстане приурочена к теме сохранения природы страны, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

22 марта на тысячах зданий и архитектурных сооружений по всему миру на один час отключили подсветку. Эту акцию поддержали почти 50 объектов в столице, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Час Земли» - ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

В 2025 году «Час Земли» в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны.

22 марта в Астане поддержали акцию почти 50 объектов, которые отключили подсветку единовременно.