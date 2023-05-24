Часть задач врачей передали медсестрам в Казахстане: что нужно знать пациентам

Нагрузка на врачей в Казахстане снизится благодаря делегированию их задач среднему медперсоналу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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Ряд нововведений закреплен новым стандартом Минздрава по организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), выпущенным в марте этого года.

«Так, на сегодня средним медицинским работникам делегированы такие задачи, как предварительный самостоятельный прием пациентов; наблюдение и осмотр пациентов в динамике; ведение медицинской документации и записей в картах пациентов в пределах своей компетенции.

Кроме того, в поле ответственности среднего звена переданы выписывание бесплатных рецептов на лекарства пациентам по назначению врача через информационные системы; регулирование и сортировка потока пациентов; предварительная запись и регистрация пациентов на прием к врачу; регистрация вызовов на дом; прием, регистрация и передача активов; регистрация запросов на прикрепление к организации ПМСП», – сообщили в ведомстве.

Максимальное сокращение времени на техническую работу позволит уделять больше времени пациентам, что значительно повысит качество медицинской помощи, уверены в МЗ.