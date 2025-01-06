Человек погиб в ДТП на трассе Алматы – Астана
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Четверо госпитализированы
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что сегодня на 140 км автодороги Алматы – Астана произошло ДТП, в результате которого один человек скончался на месте, а четверо пострадавших были доставлены в больницу, передает Kazpravda.kz
Как отметили в ДП, этот инцидент ещё раз напоминает о важности строгого соблюдения правил дорожного движения.
«Соблюдение скорости, дистанции и внимательность за рулем могут предотвратить трагедии. Призываем всех участников дорожного движения быть ответственными, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», - говорится в сообщении ДП Алматинской области.