Челябинские предприятия намерены сотрудничать с предприятиями космической отрасли РК
В рамках проведения дней Челябинской области Российской Федерации на Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане делегация из российского региона во главе с губернатором Борисом Дубровским посетила Национальный космический центр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары".
В состав делегации вошли члены правительства Челябинской области и представители бизнес-сообщества.
В начале встречи вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин проинформировал представителей делегации об основных направлениях работы в сфере космической деятельности Казахстана.
Президент АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" Ергазы Нургалиев рассказал зарубежным гостям о реализуемых компанией проектах и внедрении космических технологий в РК. В частности, были продемонстрированы работа отечественной космической системы дистанционного зондирования Земли "КazEOSat" и системы высокоточной спутниковой навигации и их успешное использование в различных сферах жизнедеятельности.
Кроме того, он сообщил о работе по созданию в республике Национальной инфраструктуры пространственных данных в целях их эффективного использования государственными органами, организациями и бизнесом.
Особое внимание делегации Челябинской области привлекло строительство Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (СбИК КА), на котором планируется осуществлять производство спутников различного назначения массой от 100 кг до 6 тонн, а также изготовление комплектующих для спутников.
Делегация осмотрела здание будущего Специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ) с опытным производством, ввод в эксплуатацию которого планируется в этом году.
В ходе встречи были определены возможные направления сотрудничества.
Стоит отметить, что одно из предприятий Челябинской области – Миасский завод медицинского оборудования (МЗМО), которое занимается изготовлением комплексов чистых помещений полной заводской готовности, уже успешно сотрудничает с АО "НК "ҚҒС" и ТОО "Ғалам" с 2015 года, добавили в пресс-службе.