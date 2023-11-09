Чем больше, тем лучше

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Асет Сыздыков

В последние три года рождаемость в нашей стране бьет рекорды: более 400 тыс. детей появляются на свет ежегодно. Численность населения подходит к отметке в 20 млн.

фото из архива "КП"

Демографическая ситуация в Казах­стане не всегда была радужной: рождае­мость то падала, то поднималась. В начале 1990-х из-за социально-экономического упадка фиксировалась низкая рождаемость, увеличилась смертность. Некоторые семьи, оставшись без работы, массово переезжали за лучшей жизнью в другие страны.

Например, только в 1994 году из Казахстана уехали около полумиллиона граждан. И этот процесс убывания шел до 2002-го. За это время численность населения страны сократилась на 9,7%. Для наглядности: если в 1991-м в респуб­лике проживали около 16,5 млн человек, то в 2002-м эта цифра упала до 14,8 млн.

Руководство республики, понимая важность роста населения для развития экономики, в конце 1990-х определило четкий курс новой демографической политики. Государство внедрило социально-экономические механизмы для стимулирования роста рождаемости. Благоприятная социально-экономичес­кая обстановка, рост доходов населения повлияли на увеличение продолжительности и повышение качества жизни граждан.

Улучшению демографии способствовала целенаправленная политика государства по возвращению на родину кандасов. Всего с 1991 года в страну вернулись 1 млн 123 тыс. этнических казахов. Для них создаются условия, предос­тавляются финансовые средства, жилье и работа.

Все принимаемые меры дали результат: с 2002 года фиксируется стабильный прирост рождае­мости. Уже к 2011-му население Казахстана восстановило свою численность уровня 1990 года – в 16,5 млн человек.

Согласно данным Бюро национальной статистики РК, на 1 октяб­ря 2023 года в стране проживают 19 967 964 человека. С начала
2023-го прирост населения составил 1,02%, или 201,1 тыс. человек. Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в Астане – на 4,06%, Алматы – на 2,28% и Мангистауской области – на 1,94%.

Итого за годы независимости население Казахстана увеличилось на 21%. Изменились и пропорции по национальной составляющей. Если в начале 1990-х численность казахов составляла всего 39%, то сегодня данный показатель дос­тиг более 71%.

Демограф, представитель Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Найла Мухтарова отмечает, что сегодня в стране наблюдается самый высокий уровень рождаемости за все годы независимости.

– На сегодня суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину в стране составляет 3,3. То есть на одну женщину приходится более трех детей. Это хороший показатель по сравнению с девяностыми годами, когда этот коэффициент равнялся всего 1,3. Сейчас в детородном возрасте находятся женщины, которые родились в 1980-х годах. Пик рождаемости пришелся на 2021-й, когда на свет появились более 446 тысяч детей, – привела данные демограф.

Но Найла Мухтарова уверена, что такой рост долго продолжаться не может. По ее словам, когда придет черед заводить детей матерям и отцам, родившимся в конце 1990-х,
произойдет снижение уровня рож­даемости.

– Уровень рождаемости у нас будет волнообразный. В связи с этим государству необходимо преду­смотреть и разработать социально-экономические программы и механизмы стимулирования прироста населения, – считает эксперт.

Коснулась демограф и такого воп­роса, как урбанизация. Сегодня в городах проживают более 12,4 млн человек, а это 62% населения, в селах – более 7,5 млн жителей (38%).

– Высокий темп урбанизации создает серьезные вызовы для государства. Растущее население необходимо обеспечить современной инфраструктурой и услугами. Должно быть достаточное количест­во жилья, школ, детских садов, вузов, больниц, чтобы население могло реализоваться в социальном, экономическом и творчес­ком плане. Но сегодня мы видим проблемы с ТЭЦ и обеспечением населения другими коммунальными благами. Каждый год эти вопросы становятся все острее, – говорит Найла Мухтарова.

Одну из причин такой проблемы демограф видит в отсутствии стратегического документа по выстраиванию демографической политики страны.

– В Казахстане нет уполномоченного органа, который отвечает за демографическое развитие страны. У нас нет демографичес­ких прогнозов, которые необходимо учитывать при социально-экономическом планировании. Без этого сложно угадать, сколько потребуется построить детских садов, школ...

При этом, по словам эксперта, демо­графические данные в каж­дом регионе разрознены.

– В каждом регионе должна проводиться отдельная демо­графическая политика. Например, в СКО наблюдается депопуляция населения. На юге, наоборот, фиксируется большой прирост населения. Астана и Алматы из-за высокого притока миграции ощущают высокую инфраструктурную нагрузку, – отмечает Найла Мухтарова. – И все эти моменты необходимо обязательно учитывать.

#статистика #рождаемость #РК

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