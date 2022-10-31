Через годы, через расстояния

Поисковики передали капсулу с землей мемориального комплекса «Курган Славы» белорусского города Мозырь в музей Дворца школьников Павлодара.

Почти 60 лет павлодарский Дворец школьников носит имя Героя Советского Союза Михаила Катаева. Свой подвиг старшина рабоче-крестьянской Красной армии, наводчик противотанкового ружья 7-го гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта совершил в сентябре 1943 года – во время битвы за Днепр. Но вот высокую награду получить не успел – в январе 1944 года погиб в бою в Гомельской области. Похоронен павлодарский герой на Кургане Славы в белорусском городе Мозырь.

Именно здесь минувшим летом побывали с поисковой экспедицией бойцы павлодарского исследовательского отряда «Майдан жолы» в рамках международного патриотического проекта ERG «Батырлар жолымен – Дорогой славы».

Как рассказал командир отряда Александр Шитов, павлодарцы совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Вооруженных сил Беларуси искали останки соотечественников, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. На мемориальном комп­лексе «Рыленки» в Витебской области установили гранитный памятник, посвященный подвигу воинов-казахстанцев. Посетили павлодарцы и Курган Славы в Мозыре – возложили цветы и рассыпали казахстанскую землю на могиле земляка – Героя Советского Союза Михаила Максимовича Катаева.

А в родной город поисковики привезли белорусскую землю и вот теперь передали эту памятную капсулу в музей «Деды – ветераны, внуки – следопыты», действующий при павлодарском Дворце школьников имени М. Катаева.

– На примере наших героев мы воспитываем в молодом поколении уважение к подвигу и гордость за героическое прошлое своего народа, – подчеркнула руководитель музея «Деды – ветераны, внуки – следопыты» Бахыт Беккожина.

Стоит отметить, что павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» ведет активную просветительскую и воспитательную работу со школьниками региона. С удовольствием дети участвуют в проекте «Семейный архив», изу­чая историю по документам, письмам, фотографиям своих дедушек и бабушек. Доброй традицией стала экоакция «Аллея Славы». Например, 50 саженцев ивы и тополей украсили территорию Павлодарского регио­нального центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это мероприятие, организованное совместно с фондом «Подари земле сад» и управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области, было посвящено 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Маншук Маметовой.