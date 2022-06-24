Фото: АО "НИТ"
Общество , Технологии , Цифровизация
Через eGov mobile будут предупреждать казахстанцев об утечке их паролей и данных

Ежегодно в Казахстане более тысячи информационных систем подвергаются хакерским атакам, в том числе государственных органов. Теперь отследить, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников, можно будет с помощью мобильного приложения eGov Mobile, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

На данный момент совместно с Комитетом информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Центром анализа и расследования кибератак», холдинг «Зерде» и Национальные информационные технологии прорабатывают инициативу для уведомления граждан нашей страны о том, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников через приложение eGov mobile.

В личный кабинет пользователя в приложении eGov mobile будет приходить сообщение при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки его личных данных на сайтах. Запуск планируется на конец 2022 года.

«Не все казахстанцы понимают, как хакерские группы, мошенники или конкуренты могут использовать личные данные недобросовестно. Наша цель – информировать и предупреждать пользователей об утечке их паролей и данных через приложение eGov mobile, чтобы максимально обезопасить пользователей от возможных негативных последствий и совместными усилиями решить поставленную задачу», – подчеркнул председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Отметим, в 2021 году НИТ подключились к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений Bug Bounty. По итогам пилотирования независимыми исследователями по кибербезопасности Bug Bounty из более чем 10 стран были обнаружены 56 уязвимостей Электронного правительства (портал eGov.kz), которые были устранены работниками НИТ и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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