Не менее 45 человек погибли

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Больше всего жертв в провинции Хайбер-Пахтунхва — 21 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

В Пакистане за последние несколько дней минимум 45 человек погибли из-за ливневых муссонных дождей и связанных с ними инцидентов.

Больше всего жертв в провинции Хайбер-Пахтунхва — 21 человек. О погибших сообщают также из провинций Синд, Пенджаб и Белуджистан.

«В Пенджабе со среды зафиксировано 13 смертельных случаев. Восемь из них — дети, погибшие из-за обрушения стен или крыш во время сильного дождя, взрослые погибли в результате внезапных наводнений», — говорится в статье.

По данным СМИ, риск сильного дождя и возможных ливневых паводков будет сохраняться еще в течение следующей недели. Отмечается, что ураганный ветер и грозы могут повредить слабые конструкции, линии электропередач и транспортные средства. Одновременно могут возникнуть оползни в горной местности и нарушить дорожное сообщение.

Ранее сообщалось о бушующих лесных пожарах в турецком Измире.