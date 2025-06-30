Угонщик мопедов протащил полицейского в Алматы - ВИДЕО

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Рискуя собственной жизнью сотруднику правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всё произошло в разгар рабочего дня на улице Толе би. Двое мужчин в мотошлемах похитили мопед, оставленный во дворе жилого дома. Как только поступило сообщение о краже, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщает телеграм-канал Kris_p_almaty 

 Из-за плотного трафика старший лейтенант пошёл пешком и заметил подозреваемых. Началась погоня. Один из угонщиков попытался уехать на мопеде, но офицер успел его схватить — в результате преступник протащил полицейского по дороге на несколько метров.

Однако далеко скрыться не удалось — после столкновения с другим участником движения угонщик был задержан. Полицейский — несмотря на травмы — сам и заковал преступника в наручники.

Позже выяснилось: задержанный причастен как минимум к четырём кражам мопедов в Алматы. Сейчас он под стражей, идёт досудебное расследование.

В конце лета прошлого года в Алматы, по роковому стечению обстоятельств, опять-таки на улице Толе би, мопедист сбил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц города.

#задержание #Алматы #мопед #полицейский

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