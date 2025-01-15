Черный снег: назначена внеплановая проверка

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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Снег на улицах Сатпаева пугает горожан. Общественность и ряд экологов считают, что причина черных осадков в городе – выбросы сатпаевского предприятия теплоэнергетики «Казахмыс дистрибьюшн».

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вообще-то черный снег в Сатпаеве не новость, скорее – эффект дежавю. Помнится, аналогичный инцидент случился в конце января прошлого года. Правда, тогда компания «Казахмыс» опровергла публикации ряда СМИ, заявлявших, что к почерневшему снегу причастно ПТЭ Сатпаева, точнее, используемое предприятием очистное оборудование, которое морально устарело.

По мнению специалистов «Казахмыса», «данная информация не соответствует действительности», а «грязный снег», подчеркнули в компании, в январе 2024 года случился из-за выгрузки угля на открытом складе. То есть, по их мнению, тогда имела место форс-мажорная ситуация.

В любом случае факт наличия сажи и копоти в январе 2024 года был подтвержден экологами из Алматы, которые в то время проводили мониторинг выбросов в атмосферу в регионе. Они также не раз фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в Сатпаеве по диоксиду азота. Максимально разовые концентрации диоксида серы также превышали ПДК.

Каковы бы ни были причины загрязнения снега в Сатпаеве в году нынешнем, эта ситуация всерьез беспокоит горожан, которые уверены, что превышение выбросов сажи в атмосферу негативно отразится на их здоровье.

Чиновники и собственник предприятия вновь уверяют, что причиной черного снега в 2025 году стало некачественное дешевое топливо – уголь. В отделе государственного экологического контроля по области Улытау сообщили, что в отношении ПТЭ назначена внеплановая проверка, материалы находятся на стадии регистрации. Соответствующие меры будут приняты по ее результатам.

Проверить, какого рода загрязнение стало причиной почерневшего снега на улицах Сатпаева, экологам не так уж и сложно. Еще в сентябре 2024 года на предприятии была установлена автоматизированная система мониторинга (АСМ), что регламентировано статьей 186 Экологического кодекса РК. Вся информация о количестве и составе выбросов поступает в банк данных.

#экология #Сатпаев #Казахмыс дистрибьюшн

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