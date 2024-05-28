Четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов задержали в Караганде

Инцидент произошел в конце мая 2020 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Как отмечается, преступление было спланировано до мельчайших деталей. Заранее установив маршрут, правонарушители сымитировали дорожно-транспортное происшествие. У остановившихся инкассаторов они отобрали 70 млн тенге, оружие и скрылись.

Тогда криминальная полиция задержала троих из четверки и изъяла 30 млн тенге. Четвертый злоумышленник упел скрыться.

Во время следствия и на судебных заседаниях каждый из задержанных пытался обелить себя, перекинув вину на другого.

«Троих по результатам следствия суд приговорил к срокам от 10 до 11 лет 3 месяцев лишения свободы. Поиски еще одного члена группировки не прекращались. Так, сотрудники криминальной полиции в Алматинской области в одном из поселков задержали находящегося в международном розыске 38-летнего жителя южного региона», – проинформировали в правоохранительных органах.

Напомним, 25 июня прошлого года в Караганде произошло дерзкое разбойное нападение на инкассаторскую автомашину, перевозившую деньги фирмы в банк.