На сцене Большого зала «Астана Опера» при поддержке МКИ с большим успехом прошла премьера балета «Четыре истины – одна вечность» в постановке казахстанского хореографа, солиста театра Султанбека Гумара, сообщает Kazpravda.kz

Зрители на одном дыхании посмотрели спектакль, созданный на музыку композитора Хамита Шангалиева.

Известные казахстанские балетные критики и педагоги заметили в Султанбеке Гумаре особый талант хореографа еще во время его учебы в Казахской национальной академии хореографии в Астане. Они верили, что в будущем одаренный юноша создаст свои уникальные авторские постановки. Эти надежды и прогнозы оказались не напрасны: в составе балетной труппы «Астана Опера» Султанбек проявил себя не только как яркий солист, но и как многообещающий хореограф. Его стремление к поиску нового хореографического языка в казахском классическом балете получило огромную поддержку со стороны художественного руководителя труппы Алтынай Асылмуратовой.

Ранее Султанбек Гумар уже ставил на сцене столичного театра много национальных и современных композиций, а «Четыре истины - одна вечность» - его первый одноактный спектакль. В основе балета лежит тема любви. Раскрывая ее, хореограф показал, что это чувство – это драгоценное качество человеческой души, и там, где его становится меньше, существование делается невозможным. Сохранить любовь можно лишь через взаимное уважение и понимание.

Первый этап – «Влюбленность» - увлек зрителей в самые чистые и нежные чувства. Безмолвный диалог артистов Камиллы Ормановой и Досхана Зайдина, держащего в руках цветок, передал трепет первой любви. На этапе «Иллюзия любви / Страсть» тонкая нить, использованная хореографом-постановщиком в качестве главного символа, не только соединяла танцовщиков, но и наглядно подчеркивала незримое притяжение между ними. Тоску влюбленных друг по другу мастерски передали через удивительную пластику тела София Адильханова и Ислам Кайпбай.

В эпизоде «Борьба» в исполнении Лимары Айдаровой и Галымжана Нурмухамета сквозь физическую схватку героев можно было увидеть боль их душ. Экспрессивные движения в стиле contemporary и декоративное решение (аркан) позволили в полной мере раскрыть внутреннюю драму героев.

Дуэт заслуженного деятеля Казахстана Айгерим Бекетаевой и Диаса Курмангазы в эпизоде «Принятие» стал моментом встречи двух рассудительных людей на вершине сознания, где любовь перерастает из ограничения в свободу. Легкие, почти невесомые, движения танцовщиков явили победу освобождения после борьбы, максимального принятия себя и другого. Кульминацией балета становится выход всех четырех пар, олицетворяющий триумф «Вечной любви».

Вдохновением хореографа-постановщика при создании этого балета, безусловно, стала музыка. А создал ее композитор Хамит Шангалиев. Мелодия, пронизанная национальными мотивами в современной классической обработке, и уникальный почерк Султанбека Гумара действовали как единый организм.

Оформлением спектакля занимались художник по костюмам Дарига Тайшикова, художник по свету Михаил Епанчин. Световые решения придавали каждому движению философский смысл. Лучи света точно расставляли драматические акценты в пространстве. Смена оттенков костюмов персонажей в каждом дуэте символизировала эволюцию чувств. А легкость ткани и динамика при движении дополняли воздушный рисунок танца.

Жительница столицы Шынар Бекбаева, вышедшая из зрительного зала в глубоком раздумье, отметила, что этот спектакль привносит новое дыхание в казахский балет.

«Я слежу за творчеством Султанбека Гумара уже несколько лет. Ранее в «Астана Опера» я уже видела несколько его хореографических композиций. Новый спектакль еще больше усилил мою любовь к его таланту. Хореограф оставил нас наедине с внутренним миром персонажей. Нить, связывающая девушку и юношу, казалась то любовью, то ограничением, то неразрывной надеждой. Уверена, балет заставил всех зрителей задуматься, взглянуть на это чувство и жизненные ценности под другим углом», – поделилась своим мнением астанчанка.

После премьерного показа на страницы хореографа-постановщика в социальных сетях пришло множество писем от зрителей.

«Хочется сказать, что этапы любви соответствуют действительности, и в реальных отношениях без них не обойтись. Эти чувства, эти трудности – все это целая жизнь. Я словно увидела на сцене свою жизнь, свою собственную борьбу и переживания, слабость нас с мужем. Артисты с большим мастерством, очень трогательно и красиво, передали всю гамму эмоций – от радостных моментов до минут, щемящих душу», – написала зрительница Раушан.

В этот день жители и гости столицы также смогли насладиться программой Nomad Ballet. В ее рамках были представлены и другие национальные и современные номера Султанбека Гумара – «Рух», «Той бастар», «Аралым», «Аңсау» на музыку ансамбля «ХасСак», «Әлем» на музыку Х. Шангалиева и другие композиции. Следует также отметить яркие дебюты Жансерика Ахметова в номере Mankurt на музыку Актоты Раимкуловой в обработке этно-фольклорного ансамбля TURAN в постановке Султанбека Гумара.

А также Досхана Зайдина в композиции «Қилы заман» на музыку этого же ансамбля в хореографии Патрика де Бана (этот номер был поставлен хореографом специально для С. Гумара в 2022 году) и Алины Зыряновой в номере «Кемел адам».

Еще одним запоминающимся моментом вечера стало выступление этно-фольклорного ансамбля «ХасСак». Коллектив не только сопровождал ряд балетных номеров, но и представил свои собственные музыкальные композиции: «ХасСакнама», «Туран жолбарысы» и другие. Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» выступали под управлением дирижера, кавалера ордена «Құрмет» Руслана Баймурзина. Крики «Браво!» и бурные аплодисменты, раздававшиеся из всех уголков зала, свидетельствовали о признании публикой работы артистов и постановочной группы.